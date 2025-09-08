El hombre que ‘habla’ con los benahoaritas

Hasta que llegó a la Universidad de La Laguna, en junio de 1980, casi no había oído hablar de arqueología, de yacimientos, de grabados rupestres... Los primeros conocimientos los adquirió a medida que iba superando cursos en la Facultad de Geografía e Historia y, más concretamente, asistiendo a las clases de los profesores Antonio Tejera y Juan Francisco Navarro Mederos, director de la tesis doctoral de un joven vecino de El Paso (La Palma) de una familia con tres hermanos. Jorge Pais (1961) es el del medio; criado entre un chico y una chica.

Cuatro décadas después de hacerse arqueólogo aún no tiene claro el porcentaje de «casualidad» que se dio para dejar de lado una especialización en Historia de América que iba a completar en Sevilla por unos conocimientos conectados con el mundo aborigen, en concreto, de la sociedad benahoarita. «Llegamos a alquilar un apartamento, pero al final aquello no salió y cambié mis planes», comenta el jefe de la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cabildo de La Palma y director científico del Parque Arqueológico de Belmaco.

Jorge Pais sobre las piletas marinas de Los Cancajos (Breña Baja). | ARTURO RODRÍGUEZ

Felipe Jorge Pais Pais siempre puso la investigación y el trabajo de campo por delante de la docencia –en los cinco años que impartió clases acumuló dos ciclos cortos en Gran Canaria, algo más de cuatro años en un centro de la Villa de Mazo y 45 días en Morro Jable (Fuerteventura)–, pero es consciente que «el respeto por el pasado patrimonial de una sociedad se aprende en un aula; un profesor es el que inyecta a los alumnos unos conocimientos que son para toda la vida», acentúa un doctor en prehistoria que centró su tesis en la ganadería en la época prehispánica de la isla de La Palma. «Hacerme arqueólogo es una de las mejores cosas que he hecho en la vida», confiesa un profesional que el próximo 14 de noviembre cumplirá 25 años de servicios en el Cabildo.

«Me he divertido, incluso, en los malos momentos y, sobre todo, tengo la suerte de contar con una familia que siempre estuvo a mi lado en todas estas batallas», cuenta sobre el respaldo que le sigue dando su mujer, Carmen, y sus dos hijas: Patricia y Claudia.

Y es que el Land Rover que conduce desde hace más de dos décadas para poco por los alrededores del gobierno insular: «Salió bueno», resume respecto a un vehículo asignado en 1992 por la Dirección General de Patrimonio que pocas veces lo ha dejado tirado. «Llega a lugares a los que otros no llegan», cuenta con una sonrisa un historiador que ha liderado trabajos de excavación en El Rincón (El Paso); El Tributo, Roque de Los Guerra y Playa de la Salemera (Villa de Mazo); la necrópolis del Barranco de La Baranda (Tijarafe); el poblado de cabañas de Las Lajas (Las Manchas - Los Llanos de Aridane) o Las Machuqueras (Fuencaliente). «Encontrar un grabado te descoloca igual con 30 que 64 años... La emoción es la misma; no hay palabras para describir todo lo que pasa en tu interior cuando se da esa situación», admite el también director del Museo Arqueológico Benahoarita.

Un arqueólogo de campo

Al igual que ocurre en las películas del doctor Jones, Jorge Pais prefiere trabajar al aire libre que la burocracia. «Esa labor hay que hacerla y no sobra personal», sostiene en el momento en el que abrevia los pasos a seguir cuando aparece un vestigio arqueológico. «Se visita la zona, se toman los datos [documentación en distintos formatos] y se vuelve al despacho a hacer el informe». Eso fue lo que ocurrió, más o menos, cuando le tocó referencial unos siete mil puntos de interés arqueológico y hasta 500 estaciones de grabados rupestres en la Isla Bonita. Y es que él es uno de los investigadores que mejor conoce la cultura benahoarita gracias a su intervención directa en el Inventario Etnográfico y Arqueológico del parque nacional de la Caldera de Taburiente (cuatro campañas en 1986, 1987, 1988 y 1990-92); la elaboración de 625 fichas de yacimientos arqueológicos palmeros (1993 ); la Carta Arqueológica de los municipios de Villa de Mazo, El Paso, Fuencaliente, Barlovento y Tazacorte; la redacción del Plan Insular de Patrimonio Histórico de La Palma (1998); la actualización de la Carta Arqueológica de la Isla de La Palma; la Carta Arqueológica de Tijarafe (2002); la Carta Arqueológica de Garafía (2004-2005); y la actualización de la Carta Arqueológica del Parque y Preparque de la Caldera de Taburiente (2001, 2002 y 2003).

Un equipo en una cueva de Mazo. | E.D.

«Poder trabajar a pie de yacimiento en un lugar tan rico es un privilegio», defiende el especialista en medio de una semana que ha sido muy intensa. «Me pilla yendo a visitar dos estaciones de grabados rupestres nuevas», desvela sin dar más datos que puedan alterar los trámites que se siguen en el arranque de una referencia arqueológica. «Son preciosas y las hemos encontrado de forma casual; gracias a las personas que nos informan de hallazgos y no los manipulan. Trabajar en secreto es una de las pautas habituales si queremos que todo salga bien», aclara sobre la enorme conciencia ciudadana que está calando en torno al cuidado y conservación del patrimonio. «A pesar de que la gente es cada vez más respetuosa, no hay que descartar nunca que te cruces con algún indeseable que roba, parte una pieza o altera un lugar que queda inutilizado para la investigación», agradece el autor de investigaciones como La economía de producción en la prehistoria de la isla de La Palma: la ganadería o El bando prehispánico de Tigalate-Mazo.

La espera que se abrió, a veces superior a un año, entre el momento en el que se descubren unos colgantes marinos en Mazo o una vasija casi intacta en Tijarafe y el instante en el que se informa a los medios es necesario para extraer la mayor cantidad de información de un yacimiento. «No es sólo por una cuestión de seguridad», aclara Pais, sino por razones que tienen que ver con el largo trabajo que se hace tras un hallazgo: «En el último caso que hemos dado a conocer [la cerámica localizada en al Barranco de los Gomeros de Tijarafe] tuvimos a favor un factor suerte que nos ayudó a sacar el cuenco intacto, puesto que las personas que estaban allí eran arqueólogos [los historiadores Francisco Caamaño, codirector del proyecto Occidente, y Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias] y, por lo tanto, estamos en unas condiciones ideales para que la información que nos puedan trasladar los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sea muy completa».

Vasija recuperada en Tijarafe. | / E.D.

Además de los Parques Arqueológicos de Belmaco y La Zarza, los primeros que se abrieron al público en el Archipiélago, en La Palma hay otras referencias del mismo nivel en El Tendal (Barranco de San Juan de Los Galguitos - San Andrés y Sauces); en el Roque Teneguía (Fuencaliente); en el Barranco de los Gomeros (Tijarafe), en el Centro de Interpretación de Grabados Rupestres (El Paso) y en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane). «Estamos realizando un esfuerzo para que vuelva con más fuerza», avanza sobre el complejo del Valle de Aridane.

Con una veintena de yacimientos de gran calado incorporados a la red de protección insular y una fructífera cadena de hallazgos, el arqueólogo de El Paso volara positivamente la «colaboración ciudadana» a la hora de dar con un nuevo enclave prehistórico. «No sólo por lo que pasó con los colgantes de Mazo o, más recientemente, en el caso de la vasija de Tijarafe, sino en otros puntos de la Isla... El nivel de implicación de la gente cuando localiza un yacimiento es significativo. Sobre todo, porque a veces puedes estar sentado sobre un grabado y no darte cuenta. Ver algo así no es sencillo porque influye mucho la luz que cae sobre él, los daños que hayan podido causar las lluvias, la erosión...», enumera con la emoción del que sabe que cada vez que encuentra uno de esos tesoros se inicia una conversación silenciosa con una cultura perdida. «Siempre hay que hacerse preguntas porque es la única manera de ampliar unos conocimientos», recomienda.

Una sabiduría que en el caso de la zona afectada por la última crisis volcánica no se ha visto afectada. «Hay que tener en cuenta que no era precisamente un perímetro con grandes asentamientos aborígenes, es decir, que la erupción del Tajogaite no mermó el potencial arqueológico que tiene La Palma», concluye. n