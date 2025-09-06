Piden al Cabildo de La Palma que varíe su plan en el Túnel del Trasvase

La Asociación Agua para La Palma exige al Cabildo que corrija el planteamiento del Consejo Insular de Aguas (CIALP) con respecto a la perforación del Túnel del Trasvase por la boca de Hermosilla con el objetivo de obtener muchos más recursos hídricos para la Isla. Sobre este planteamiento giró la rueda de prensa ofrecida ayer en la capital palmera por un colectivo ciudadano que advierte a la institución que preside Sergio Rodríguez del desdoblamiento previsto de la galería, creyendo que así podrían mantener el tranque actual cerrado y seguir aportando agua al abastecimiento urbano, supondría un «fracaso anunciado».

El motivo que esgrime Agua para la Palma, que cuenta con el asesoramiento del ingeniero Carlos Soler, radica en «la distancia de protección que el Consejo Insular de Aguas maneja para estos casos, y que definió hace más de tres décadas en 1 kilómetro, si se hace el ramal a una distancia menor (16 metros del cierre actual), se llevaría el agua del tranque, provocando que el caudal de una galería se desviara hacia la otra».

Según los técnicos del CIALP, el desbordamiento de la galería busca evitar que, durante las obras, y dado que el agua no sería apta para el consumo, se vea afectado el suministro urbano de los municipios del Valle de Aridane, que actualmente se abastecen del Túnel de Trasvase. Sin embargo, la Asociación considera que esta solución es innecesaria e injustificada, y propone una alternativa: destinar al riego agrícola los recursos hídricos obtenidos durante la perforación, mientras que el agua de buena calidad para el abastecimiento urbano se lograría mediante permutas con los propietarios de los Heredamientos», dijeron los representantes de la asociación, Pedro Monzón y Mónica Riverol, y el especialista Carlos Soler, a los periodistas que asistieron a la rueda de prensa.

Soler subrayó durante una de sus intervenciones que «hay que prever que el caudal aumente mucho, y una vez ejecutada esa previsión en forma de obras prioritarias, romper el cierre hidráulico actual y perforar hacia delante dejando previsto otro construido en el lugar que se determinó durante la propia perforación», expone el director del 90% de la obra del Túnel del Trasvase entre 1996 y 2000 antes de incidir en el hecho de que «procede demoler el cierre mal emplazado y mal ejecutado en su día y que hasta ahora provoca pérdidas de entre el 20 y 30% desde que se hizo la obra hace dos décadas y media».