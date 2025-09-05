Así es un 'Respiro' para poner distancia con la erupción del Tajogaite

La huella del volcán Tajogaite es imborrable. Sobre todo, para aquellas personas que vivieron la erupción desde el patio de sus casas, es decir, en el entorno del Valle de Aridane. Muchos de esos vecinos, de una forma u otra, han acabado llamando a la puerta de la Asociación Salud Mental La Palma, una plataforma social creada en agosto de 1998, pero que abrió nuevas vías solidarias con los afectados por la crisis volcánica de 2021. María de la Paz Magdalena es la coordinadora de un grupo que en estos instantes tiene a varias de sus «socias» en el ecuador de uno de los programas Respiro que se desarrollan en colaboración con Ashotel. En este caso, las beneficiarias de la actividad se encuentran descansando en un hotel de Fuerteventura. «Salir de la Isla, respirar durante unos días, les viene bien», sostiene la experta.

María, trabajadora social y pedagoga, conoce bien las necesidades del colectivo sobre el que dirigen todos sus esfuerzos. «Lo que nos piden es que nos los olvidemos, que una vez el foco de la tragedia se ha apagado su voz continúe llegando a los lugares donde se deben resolver la gran cantidad de problemas que aún están pendientes», comenta la portavoz de la Asociación Salud Mental La Palma en relación a la «lentitud» con la que avanza el denominado proyecto de recuperación. «Sabemos que cuando ocurre algo tan impactante las buenas palabras nunca van a faltar, pero necesitamos que esas promesas se conviertan en realidad», dice sin apartar su visión de un acto organizado por la Asociación Vicente Ferrer en la que se reunieron afectados del terremoto de Lorca, damnificados por la erupción palmera y perjudicados por la última dana de Valencia. «La sensación en los tres casos fue la misma», resume una profesional de la asistencia social que en la actualidad trabaja con dos grupos montados a partir de los daños generados por los ríos de lava del Tajogaite. En uno hay 72 familias palmeras [Programa de Ayuda Mutua a Menores] y en el otro 45 mujeres [Programa de Ayuda Mutua a Mujeres] que reciben el asesoramiento directo de seis profesionales. «Durante la erupción, e incluso después, llegamos a ser 17, pero en estos instantes andamos algo más justos de personal».

Se fundó en agosto de 1998, pero una parte importante de las actividades que desarrolla hoy la Asociación Salud Mental La Palma está conectada con el día a día de las víctimas de la erupción del volcán Tajogaite, una catástrofe natural aún latente que no quieren que caiga en el olvido

Acompañar es la razón de ser de un colectivo que para el curso escolar que está a punto de estrenarse tiene preparado un refuerzo educativo de lunes a viernes, entre las 15:00 y 20:00 horas, en Los Llanos de Aridane al que asistirán los alumnos más vulnerables. «En verano cambiamos la estrategia y montamos un campus en julio y agosto», precisa De la Paz Magdalena sobre una planificación que en caso de las navidades se complementa con un taller navideño para cubrir el hueco que aparece en la agenda académica. «Nos gustaría llegar más allá de los límites del Valle de Aridane pero, de momento, sólo podemos dar cobertura a los vecinos más necesitados de la zona».

Acompañamiento

Tirar de herramientas emocionales para tratar de superar algo tan traumático es la razón de ser de un trabajo que se centra, principalmente, en encauzar los recuerdos y sanar las heridas mentales. «Es muy complicado olvidar lo que se ha perdido, pero de alguna manera intentamos trabajar de cara al futuro afianzando la confianza en el presente. El programa Respiro, por ejemplo, es una buena terapia para empezar a ver que las cosas, por muy difíciles que se pongan, se pueden llegar a transformar».

"Nos piden que no los olvidemos, que no apartemos la mirada porque nadie habla ya de la erupción" María de la Paz Magdalena — Coordinadora de la Asociación Salud Mental La Palma

El GAM (Grupo de Ayuda Mutua de Mujeres) es una de las joyas de la corona de una asociación que tiene muchos calderos al fuego. Ayer, por citar un ejemplo cercano, María atiende nuestra llamada a la conclusión de una reunión en la que se abordó la estrategia que se está elaborando con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre. «Las mujeres, además del peso que tienen en la unidad familiar, sufrieron de cerca la incidencia volcánica de hace unos años porque su rol en una casa es muy destacado».

«Las que forman parte de esta asociación se benefician de una alianza sellada con Ashotel que nos da la posibilidad de organizar salida a Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura en distintas épocas del año», explica María de la Paz Magdaleno sobre un programa que posibilita «saturar» algunas heridas, pero no olvidar lo ocurrido. Y es que la pertenencia a un territorio arrasado por el magma, con todo lo malo que supone perder propiedades y lazos emocionales que te unen a ellas, es algo que está presente en el día a día de una asociación que busca pasar página, pero no olvidar lo ocurrido. n