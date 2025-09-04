El Cabildo de La Palma multa a una empresa de extracción de áridos por dañar un yacimiento arqueológico

El Cabildo de La Palma notifica una sanción leve a la empresa Áridos El Riachuelo S.A.U. como responsable de una afectación sobre un yacimiento arqueológico ubicado en la Cueva Tiznada, en el municipio de El Paso. En el informe adjunto a la multa se menciona que como consecuencia de la actividad realizada en la planta de extracción de áridos y hormigón en el Barranco de El Riachuelo se han detectado «daños leves» en el acceso a una cavidad de gran valor patrimonial en la que hay unas pinturas rupestres.

La actuación liderada por la institución insular viene avalada a partir del contenido de un trabajo de campo ejecutado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias tras una visita –el pasado 10 de junio– que lideró Jorge Alfonso Álvarez, técnico especialista en conservación y restauración de bienes de interés cultural, una visita en la que también estuvo presente Jorge Pais, jefe de la Sección de Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma. La Cueva Tiznada se encuentra en la ladera derecha del Barranco de El Riachuelo a una cota de 922 metros sobre el nivel del mar, y a unos nueve metros de altura, en relación al tracto inferior de la montaña, por lo que se hizo necesario el uso de elementos técnicos de escalada.

Acumulación de polvo

Como principal incidencia en el yacimiento se menciona que «resulta evidente con un simple examen organoléptico la gran acumulación de polvo fino sobre las rocas que rodean la boca de la cueva, pero resulta muy complejo poder determinar el grado de afección en el interior sin la utilización de instrumental de análisis», añadiendo que las personas que realizaron esta visita «evidenciaron fácilmente la presencia de la capa de polvo fino patina que la cubre». No obstante, en el estudio se hace saber que «es posible que la curva ascendente que describe el tubo dificulte el acceso del polvo hasta el fondo de la cámara, pero sería necesario la instalación de unos detectores de partículas a distintas profundidades para realizar mediciones en distintas épocas del año con el objetivo de valorar la influencia de los vientos alisios. Algo que consideramos vital para descartar el acceso de polvo a la cámara en la que se encuentran las inscripciones», recomienda el estudio.

"El estudio nuestra que existe una pequeña afectación, pero que por la forma del tubo volcánico no llega a las pinturas rupestres" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, hace referencia a ese accidente natural en el interior de la cavidad para explicar los pasos que se han dado. «El estudio indica que existe una pequeña afectación, pero que por la forma del tuvo volcánico parece que impide que el polvo llegue a la zona en la que se encuentran las pinturas», puntualizando que «yo mismo he comunicado a la empresa la propuesta de sanción, pero ésta no sabía que su labor estaba repercutiendo en el yacimiento. De haber tenido noticias de ello», señala el portavoz insular, «ellos mismos habrían paralizado los trabajos en la zona».

Dos expertos comprueba una de las paredes de la Cueva Tiznada sobre la que hay grabados rupestres. / E.D.

Además de la sanción, «que la empresa puede aceptar o recurrir ante el órgano correspondiente», señala Rodríguez, los redactores del informe han solicitado la instalación de unos aparatos de medición que permitan analizar la contaminación en distintos puntos del interior de la cavidad, la colocación de un instrumental para medir la humedad y temperatura con la que se conservan los pictogramas y la monitorización de las vibraciones estructurales para valorar la posible afección causada de la actividad extractiva de la cantera. Entre los consejos que se dan también se solicita que un equipo de expertos siga de forma continuada el estado de las pinturas con el objeto de poder realizar las contramedidas que sean necesarias en el caso de que se observen cambios. Igualmente, se recomienda un registro tridimensional de la cueva para elaborar un mapeado 3D de los pictogramas. Los técnicos, asimismo, reclaman la realización de un análisis físico-químico de las partículas recogidas en el acceso de la cueva procedentes de la planta de extracción de áridos y hormigón, así como la construcción del embalse del Barranco de El Riachuelo. Lo que sí han descartado los autores del informe es la colocación de mamparas que puedan alterar las condiciones naturales en el interior del tubo volcánico.