"Parece una avalancha a punto de engullirte": la impresionante cascada de nubes vista en Canarias

El pasado 2 de septiembre, el cielo del Valle de Aridane, en la isla de La Palma, regaló una de esas imágenes que parecen de otro mundo: una cascada de nubes desbordándose desde la cresta de El Paso hacia el valle, como si una avalancha blanca estuviera "a punto de engullirlo todo", como asegura un vecino que presenció el momento.

El fenómeno, conocido popularmente como “mar de nubes”, es uno de los espectáculos naturales más característicos de Canarias. Su origen está en los vientos alisios, que empujan masas de aire cargadas de humedad contra la dorsal de la isla. Al ascender, el aire se enfría y forma nubes densas que, una vez rebasada la cumbre, se precipitan por la ladera contraria como si fueran una catarata viva.

Hipnótico

La escena, captada en vídeo por Víctor Yanes y compartida en redes sociales, muestra el lado más hipnótico de este fenómeno: un río de nubes en movimiento continuo, cayendo sobre el Valle de Aridane con la fuerza visual de una avalancha, aunque inofensiva y silenciosa.

Más que un simple capricho atmosférico, esta cascada de nubes es un recordatorio del papel crucial de los alisios en el clima palmero: no solo crean postales de ensueño, también ayudan a mantener la humedad en los bosques de laurisilva y a regular las temperaturas en la isla.

En La Palma, mirar al cielo no es solo una cuestión de astronomía: a veces, basta con levantar la vista en el momento preciso para ver cómo la naturaleza despliega un espectáculo que parece sacado de un sueño.