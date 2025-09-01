La Palma fomenta la cultura de la prevención con jornadas abiertas
El presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, recalca que «es fundamental que la población conozca y sea partícipe de las recomendaciones ante situaciones de peligro»
El Cabildo de La Palma fomenta la cultura de la prevención con jornadas abiertas a la ciudadanía, con la intención de informar y mejorar el planeamiento insular. La institución palmera organiza varias sesiones abiertas durante la primera semana de septiembre en horario de tarde y que se desarrollarán en Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Puntallana y Puntagorda. El presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, recalca que «es fundamental que la población conozca y sea partícipe de las recomendaciones ante situaciones de peligro».
Rodríguez asegura que «es clave contar con un planeamiento actualizado que se ajuste a la realidad insular y permita conocer cuáles son los riesgos en distintas vertientes para poder estar preparados ante estas circunstancias». El objeto de las jornadas es conocer las experiencias y aportaciones de las personas asistentes y cumplir con el objetivo de elaborar un documento participativo, en las que intervendrán representantes institucionales, personas expertas e integrantes de proyectos y colectivos de la Isla y del equipo redactor del Plan.
Horarios
Los encuentros se realizarán en sesiones de tres horas, de 17:30 a 20:30 horas, en cuatro localizaciones para facilitar el acceso de las personas interesadas a las mismas. Estas tendrán lugar hoy, en el Centro de la Cultura Andares de Mazo; mañana en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane; el miércoles, en la Casa de la Cultura de Puntallana, y el jueves, en el Centro Colaborativo de Empresas, en Puntagorda. Además, las jornadas contarán con intérpretes de lenguaje de signos.
El Cabildo promueve la modificación sustancial parcial número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (Piolp) que, tras la consulta pública previa pertinente, sigue avanzando a través de la fase de acciones participativas, dentro de un conjunto amplio de iniciativas que buscan involucrar activamente a la ciudadanía en la elaboración de este cambio.
Las personas que tengan interés en participar en alguna de las cuatro jornadas establecidas podrán inscribirse a través de un formulario virtual.
