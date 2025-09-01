Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Palma fomenta la cultura de la prevención con jornadas abiertas

El presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, recalca que «es fundamental que la población conozca y sea partícipe de las recomendaciones ante situaciones de peligro»

Caldera de Taburiente.

Caldera de Taburiente. / Abian San Gil (Turismo de La Palma)

El Día

El Día

El Cabildo de La Palma fomenta la cultura de la prevención con jornadas abiertas a la ciudadanía, con la intención de informar y mejorar el planeamiento insular. La institución palmera organiza varias sesiones abiertas durante la primera semana de septiembre en horario de tarde y que se desarrollarán en Villa de Mazo, Los Llanos de Aridane, Puntallana y Puntagorda. El presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, recalca que «es fundamental que la población conozca y sea partícipe de las recomendaciones ante situaciones de peligro».

Rodríguez asegura que «es clave contar con un planeamiento actualizado que se ajuste a la realidad insular y permita conocer cuáles son los riesgos en distintas vertientes para poder estar preparados ante estas circunstancias». El objeto de las jornadas es conocer las experiencias y aportaciones de las personas asistentes y cumplir con el objetivo de elaborar un documento participativo, en las que intervendrán representantes institucionales, personas expertas e integrantes de proyectos y colectivos de la Isla y del equipo redactor del Plan.

Horarios

Los encuentros se realizarán en sesiones de tres horas, de 17:30 a 20:30 horas, en cuatro localizaciones para facilitar el acceso de las personas interesadas a las mismas. Estas tendrán lugar hoy, en el Centro de la Cultura Andares de Mazo; mañana en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane; el miércoles, en la Casa de la Cultura de Puntallana, y el jueves, en el Centro Colaborativo de Empresas, en Puntagorda. Además, las jornadas contarán con intérpretes de lenguaje de signos.

El Cabildo promueve la modificación sustancial parcial número 4 del Plan Insular de Ordenación de La Palma (Piolp) que, tras la consulta pública previa pertinente, sigue avanzando a través de la fase de acciones participativas, dentro de un conjunto amplio de iniciativas que buscan involucrar activamente a la ciudadanía en la elaboración de este cambio.

Las personas que tengan interés en participar en alguna de las cuatro jornadas establecidas podrán inscribirse a través de un formulario virtual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents