Aprobada la mejora de la red de riego de Las Machuqueras, en La Palma

El Cabildo de La Palma aprobó en Consejo de Gobierno el proyecto de consolidación y mejora de la red de riego de Las Machuqueras, en Fuencaliente.

El plan contará con un presupuesto de 900.000 euros y consistirá en el desarrollo de una actuación de urgencia para paliar los problemas ocasionados por la sequía de los últimos años en las principales zonas vitícolas del municipio.

Estudios pormenorizados

Las fincas agrícolas de la zona han sido estudiadas de manera pormenorizada con el objetivo de lograr un diseño ajustado a sus necesidades particulares. Así, se pretenden adecuar las infraestructuras existentes y permitir la aplicación de un sistema de riego más eficiente, que mejore la gestión y favorezca al ahorro de agua colocando depósitos de cabecera y red de riego en los viñedos.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal, Alberto Paz, asegura que el principal objetivo de esta propuesta es «reducir la vulnerabilidad de las explotaciones agrarias para mitigar los efectos adversos ocasionados por la sequía». Además, al mejorar la capacidad de respuesta ante los fenómenos adversos, «podremos hacer frente a los cada vez más frecuentes problemas ocasionados por el cambio climático».