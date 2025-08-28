Clavijo señala al CEIP La Laguna como un «ejemplo de resiliencia»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó ayer su deseo de que el nuevo CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, sea un símbolo de la resiliencia y recuperación de La Palma. Esta obra «supone el primer paso para devolver a la comunidad educativa parte de la normalidad perdida», al tiempo que «simboliza la voluntad de este Gobierno de seguir cumpliendo con familias que sufrieron directamente las consecuencias de la erupción y seguir dando pasos para recuperar aquellos espacios esenciales, como este, en el que se forjará el futuro de sus próximas generaciones», destacó.

Clavijo realizó estas declaraciones durante la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para la reconstrucción de este centro, cuyas instalaciones quedaron inutilizadas tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. El acto tuvo lugar en el propio solar del centro y en el mismo participaron, además, el presidente del Cabildo insular palmero, Sergio Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; y el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas.

El presidente recordó que el compromiso del Gobierno de Canarias «está claro y seguimos trabajando para lograr que el Estado cumpla su parte». En este sentido, recordó como ya se había completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual, «y seguimos a la espera de poder abonar el coste de las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava, para lo que el Gobierno de España tiene que aportar los 100 millones de euros correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025», subrayó.

El acuerdo establece que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Educación, financiará íntegramente la obra de reconstrucción, con un presupuesto de 5,2 millones de euros. El proyecto contempla la demolición del inmueble y la construcción de una nueva infraestructura, compuesta por nueve unidades, que además estarán dotadas de aulas para música, idiomas, pedagogía terapéutica y multisensorial, además de biblioteca, comedor, gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto escolar.