Madrid abona con dos años de retraso seis millones para infraestructuras en La Palma

El Gobierno nacional abona con dos años de retraso los 6,1 millones de euros que tenía pendientes del convenio acordado con el Cabildo de La Palma en una de las líneas de ayudas por la erupción del volcán Tajogaite destinada a la mejora de las infraestructuras. El Consejo de Ministros aprobó este martes esta transferencia que se destinará a los trazados originales de la red viaria, las canalizaciones y demás dotaciones públicas.

La primera cuantificación de daños en infraestructuras públicas de La Palma fue de 24 millones de euros, cantidad de la que el Estado, en virtud del convenio, se hacía cargo del 50%, mientras el Gobierno de Canarias ponía el 25% y el Cabildo palmero y los ayuntamientos afectados, el 25% restante. El Estado abonó entonces los 12 millones que le correspondían. En el verano de 2023, cuando llegó al Gobierno insular actual, el cálculo de los daños se incrementó en 12 millones. Esos seis millones de diferencia que le correspondían al Gobierno central son los que se han aprobado ahora.

Pero el Estado no ha saldado toda su aportación a este convenio de infraestructuras. Hace unas semanas, el Cabildo le remitió una nueva actualización de estos gastos originados por los enormes daños que causó la erupción del Tajogaite, ocurrida entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021. La Corporación palmera ha solicitado una nueva ampliación del convenio por un total de 105 millones de euros. Eso supone que el Estado deberá abonar a la Isla otros 52,5 millones de euros.

Hay que tener en cuenta también que el Ejecutivo central sigue adeudando a La Palma los compromisos adquiridos con la Agenda Canaria, referidos a los 100 millones directos para los afectados correspondientes al año 2024 y otros 100 millones para el año 2025. Esos millones se completan con 50 millones por anualidad que han puesto el Gobierno de Canarias para el pago del valor de lo perdido a cada afectado. Es una ayuda directa a los damnificados.

Tampoco hay respuesta a la deducción del 60% del IRPF a las rentas de la Isla para el próximo año. Fue muy efectiva durante las anualidades anteriores, generando movimientos económcos en la Isla, pero este año no la han aprobado aún.

Esta nueva inversión, procedente del Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado, responde al aumento de los costes materiales y humanos de las obras contenidas en dicho acuerdo aprobado en el año 2022 que, tras la evaluación de infraestructuras por parte del Comisionado para la Reconstrucción de la Isla, Héctor Izquierdo, ha puesto de manifiesto esta necesidad de una inyección económica para La Palma.

Asimismo, se han incorporado al convenio Estado-Cabildo infraestructuras que no estaban contempladas como las obras de emergencia para la reconstrucción de la carretera LP-211 de Todoque, conexión con LP-213 a Puerto Naos; la restitución del abastecimiento de agua de las áreas desabastecidas como consecuencia de la erupción volcánica, la recuperación del campo de fútbol de La Laguna o la restitución de los servicios de abastecimiento de agua potable a la población y riego agrícola de las áreas aisladas adyacentes al nuevo eje de transporte viario La Laguna-Las Norias.