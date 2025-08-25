Completan el pago de compensaciones a quienes perdieron su casa habitual por el Tajogaite

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha completado el pago de las compensaciones por el valor real a las personas que perdieron su vivienda habitual por el volcán de Tajogaite, en La Palma.

Quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares, bien por herencias o por la localización de propietarios, que, una vez resueltos, se abonarán.

Entre julio de 2024, cuando se puso en marcha el primer Plan de Pagos, hasta julio de 2025, la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha emitido 16 órdenes de pago para abonar las compensaciones por 800 viviendas habituales. Son, en total, 1.415 las personas beneficiadas.

Para afrontar el pago de las compensaciones, el Gobierno de Canarias ha aportado 50 millones de euros con cargo a los presupuestos autonómicos de 2024 y otros 50 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2025, a lo que se suman 100 millones de euros aportados por el Gobierno de España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que fueron transferidos en enero de 2024.

Una vez firmada la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevó el volcán, la Consejería de Presidencia inició el pasado 31 de julio en El Paso la retirada de las dos primeras casas de madera ya vacías.

Retirada de las casas contenedor

El 19 de agosto empezó con la retirada en Los Llanos de Aridane de las casas contenedor también vacías, proceso que se irá desarrollando a medida que estas viviendas provisionales, propiedad del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), se vayan desalojando.

A partir de ahora, a través del ICAVI, se dará a las personas allí alojadas "un plazo razonable" para que puedan ir buscando una solución habitacional propia.

Aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, la cuantía no les permita acceder a una vivienda, tendrán la oportunidad de optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas compradas recientemente por el Cabildo de La Palma, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane, que están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.

Vivienda pública

Desde la Consejería de Presidencia se han transferido 24 millones de euros al Cabildo de La Palma para la construcción o compra de vivienda pública; 28,7 millones al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 euros al Ayuntamiento de El Paso. A esto se suman 22 millones del ICAVI también para la construcción de viviendas en la isla.

Estas viviendas darán respuesta tanto a personas afectadas por el volcán, como al resto de personas que están inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

Completadas las compensaciones por las viviendas habituales, el Gobierno de Canarias iniciará en septiembre la tramitación de los expedientes para abonar las compensaciones por las segundas viviendas en 2026.

A la vez que seguirá reclamando al Gobierno de España que aporte los 100 millones correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025 para poder abonar las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava.