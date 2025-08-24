Camilo desborda El Paso con más de 6.500 asistentes en su concierto en el ResisTIME

El cantante colombiano y ganador de varios Grammy Latino Camilo ofreció este sábado su primer concierto en La Palma, donde reunió más de 6.500 asistentes en el municipio de El Paso en el marco del festival ResisTIME, una de las citas musicales más multitudinarias del verano en la isla.

La actuación formó parte de su tour por España en 2025, que incluyó únicamente dos paradas en Canarias: La Palma y Gran Canaria.

Durante el concierto de la pasada noche, Camilo compartió con el público diversas anécdotas y mostró una vez más la cercanía con la que suele dirigirse a sus seguidores, a los que llama La Tribu.

Actuación de Camilo en el ResisTIME de La Palma / Saul Santos

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando interpretó varios de sus temas más conocidos acompañado por Evaluna Montaner, su pareja y también reconocida artista.

En el festival no faltó el ambiente familiar, con la presencia de un público especialmente joven y entregado, que portaba pancartas, accesorios y símbolos de La Tribu.

El evento, organizado por El Time Eventos, contó con el apoyo del Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de El Paso e Islas Canarias Latitud de Vida.