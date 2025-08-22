Margarita Robles reitera a los afectados de la erupción el apoyo del Estado

«Ayudar a cerrar etapas para seguir viviendo». Ésta fue una de las frases que pronunció este viernes Margarita Robles, ministra de Defensa, durante la visita que realizó a La Palma para comprobar sobre el terreno la labor que desarrollan los psicológos militares con las víctimas que siguen sufriendo las secuelas de la erupción volcánica del Tajogaite. Robles, a la que acompañó durante casi todo el recorrido Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, reiteró el apoyo del ejecutivo que preside Pedro Sánchez, así como del ministerio de Defensa, «que siempre va a estar a su lado. Lo estuvieron los militares desde el primer momento ayudando a los vecinos y colaborando con las instituciones», dijo sobre la labor tan decisiva que se hizo en las primeras horas de la catástrofe volcánica en las instalaciones castrenses de El Fuerte.

Robles acudió a media mañana a un acuartelamiento que desde hace dos meses cuenta con psicólogos que prestan apoyo a la población afectada por el avance de las coladas de lava que sepultaron parte de las poblaciones de El Paso y Los Llanos. Allí coincidió con el general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. «La labor de los militares entonces, como la que está teniendo lugar en estos momentos con los incendios, no solo es un ejemplo de profesionalidad, sino de una empatía y cercanía a la población, digna de elogio y que se traduce en ese cariño que la ciudadanía tiene a las Fuerzas Armadas», agradeció no sin olvidarse de los esfuerzos que se sumaron entonces durante más de dos meses en el Centro de Coordinación y Seguimiento Sociosanitario del Ministerio de Defensa.

Una de las militares que siguen colaborando en la zona es la teniente coronel Bardera, quien manifestó que «es un orgullo poder atender a la población», a la vez que explicó que se realizan visitas a los domicilios de las personas que solicitan el servicio, además de tener en marcha un teléfono de asistencia y consulta para quien tiene cualquier urgencia o duda. Acompañada por la subsecretaria de Defensa, la ministra no dudó en señalar igualmente, «el ejemplo de coordinación institucional derivada de este suceso que nunca olvidaremos».