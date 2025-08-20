Avances en el sellado de los vertederos de Garafía y Puntagorda

Las obras de recuperación y sellado definitivo de los antiguos vertederos de Garafía y Puntagorda, impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, avanzan de forma considerable desde su inicio, en mayo de este año.

Estas dos actuaciones, declaradas de emergencia después de los graves daños ocasionados por varios temporales registrados a partir de diciembre de 2024, suponen una inversión global de 2.571.962,68 euros –2.153.277,68 euros en Garafía y 370.000 euros en Puntagorda–.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, subraya que «el buen ritmo de las obras demuestra el compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación ambiental y la seguridad de la Isla», añadiendo que «estamos actuando con rapidez para corregir una situación de alto riesgo ambiental que ponía en peligro nuestros barrancos y entornos naturales, y lo hacemos pensando en el presente, pero también en la prevención futura, ya que se trata de proteger el patrimonio natural de Canarias».

Actuaciones en los vertederos

En Garafía los trabajos se centran en la retirada de residuos arrastrados por las lluvias hasta una distancia de dos kilómetros y el sellado definitivo del vertedero, incluyendo la construcción de un muro para proteger el cauce del Barranco de Fernando Porto, además de la mejora de accesos.

En Puntagorda, por su parte, la intervención consiste en la retirada masiva de residuos dispersos en el barranco adyacente al antiguo vertedero de Montaña Negra y en la corrección del sellado, así como en la mejora de pistas de acceso para canalizar aguas y facilitar las labores de recogida y encapsulamiento.

Zapata, por último, recordó que «estas obras no sólo responden a la emergencia generada por los temporales, sino que forman parte de una estrategia para recuperar espacios degradados en el Archipiélago».