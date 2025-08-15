La Palma y Corea del Sur intercambian datos sobre aguas subterráneas

El Consejo Insular de Aguas de La Palma y el Centro de Investigación de Aguas Subterráneas de Jeju, en Corea del Sur, han compartido conocimientos sobre gestión de aguas subterráneas durante la visita a la Isla de un grupo de profesionales de la institución coreana, del 7 al 11 de agosto, que ha permitido comparar las características hidrogeológicas y los sistemas de gestión del agua subterránea entre dos territorios con un origen volcánico común.

El consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe, incide en la importancia que tiene para La Palma colaborar estrechamente con territorios similares para poder intercambiar experiencias y continuar avanzando en una mejora por la gestión de este recurso indispensable para la vida. «El Centro de Investigaciones de Aguas Subterráneas de Jeju está especializada en el estudio, desarrollo y gestión de este medio y esta experiencia nos ha permitido compartir conocimientos técnicos y reforzar la cooperación internacional en materia de gestión hídrica en islas volcánicas, algo clave en la apuesta que defendemos desde el equipo de gobierno por optimizar y mejorar el aprovechamiento del agua en la Isla», defiende Felipe. El director de la expedición asiática, Changseong Koh, destaca que la geología de La Palma ofreció una oportunidad única para observar paisajes volcánicos recientes y estructuras de flujo de lava visibles, algo que en Jeju ya no es posible debido a la antigüedad de su última erupción.

«La Palma es un laboratorio natural que nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento y mejorar nuestras prácticas de gestión del agua», afirma Changseong Koh. El equipo de trabajo que visitó la Isla, conformado por cuatro especialistas en hidrogeología, mantuvo un encuentro con representantes del Consejo Insular de Aguas de La Palma para conocer de primera mano la gestión y uso de los recursos hídricos en la Isla.

Durante la estancia en la Isla también se realizó una presentación por parte de ambos territorios sobre la hidrogeología y gestión de aguas subterráneas, se llevó a cabo un estudio de campo de los flujos de lava formados por la erupción de 2021 y se visitó el cráter volcánico Teneguía y su entorno. Además, se realizó un recorrido técnico por el túnel de trasvase, La Laguna de Barlovento y el Pozo de Costa Las Breñas. La iniciativa, que contó con el apoyo de Involcan, permitió reforzar el papel de La Palma como referente en el estudio de los recursos hídricos.