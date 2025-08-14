Tijarafe celebra un año más sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria.

El municipio de Tijarafe ya está inmerso en sus tradicionales fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, que se extenderán hasta el próximo 8 de septiembre. Durante estas semanas, calles, plazas y rincones se llenan de color, música y tradición, ofreciendo un programa repleto de actos que unen la fe y la cultura.

La devoción a la Virgen de Candelaria está profundamente enraizada en la identidad tijarafera. Es a partir del siglo XIX cuando la prensa comienza a dejar constancia escrita de estas celebraciones, que tienen su punto álgido el 8 de septiembre, día en que se celebra la solemne función religiosa en el templo dedicado a la patrona.

La historia festiva de Tijarafe da un giro en el primer cuarto del siglo XX con la incorporación de una de las manifestaciones culturales más singulares de La Palma: la Danza del Diablo. Surgida en 1923, esta representación ha evolucionado hasta convertirse en el acto más esperado por vecinos y visitantes.

La madrugada del 8 de septiembre, la plaza se convierte en un hervidero de expectación. Entre música y verbena, irrumpe de forma inesperada la figura del Diablo, un personaje infernal que lanza fuegos artificiales mientras avanza entre la multitud, escoltado por gigantes y cabezudos que sorprenden con su aparición repentina. Durante unos veinte minutos, el público asiste a una coreografía de luz, pólvora y misterio que culmina con la espectacular detonación de la cabeza del Diablo, símbolo ancestral del triunfo del bien sobre el mal. Este valioso patrimonio inmaterial está protegido como Bien de Interés Cultural desde 2007 y fue reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Canarias en 2011.

En la edición de este año, vuelve con fuerza la Noche Típica, tras el éxito de su debut en 2024. Esta propuesta, que tomó el relevo de la romería celebrada desde 2007, invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada repleta de música popular, bailes tradicionales, gastronomía y cultura canaria en un ambiente distendido y familiar.

El calendario festivo también acoge una nueva edición del Festival Internacional de Punto Cubano, un referente en la improvisación poética que ostenta el título de ser el más antiguo de Canarias y uno de los más longevos de España.

Además, las fiestas incluyen un variado conjunto de actividades para todos los gustos y edades: torneos deportivos, exposiciones, conciertos, festivales, verbenas y encuentros culturales que, día a día, van tejiendo el camino hacia el momento más esperado de todo el calendario tijarafero: la incomparable Danza del Diablo, símbolo y orgullo de Tijarafe.