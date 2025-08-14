La Palma aprueba el convenio que le permite empezar la reconstrucción del CEIP La Laguna

El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado recientemente el convenio que permite a la Institución palmera liderar los trabajos de reconstrucción del CEIP La Laguna, que resultó gravemente dañado tras el paso de las coladas del volcán Tajogaite en 2021.

Así, tras recibir el documento desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, podrán comenzar los trabajos de demolición de la infraestructura existente, y el levantamiento de una nueva edificación que se convertirá en un nuevo centro de educación infantil de segundo ciclo y primaria de nueve unidades, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

El presidente de la institución, Sergio Rodríguez, ha señalado que recuperar este espacio supone, a partir de ahora, "gran avance" en la reconstrucción del Valle de Aridane. "El CEIP La Laguna se ha convertido en un símbolo de la reconstrucción que durante estos años estamos llevando a cabo sin descanso", ha comentado Rodríguez.

La recuperación de este centro educativo permitirá reubicar a más de 100 estudiantes repartidos en otros colegios de Los Llanos de Aridane, la mayoría de ellos de forma provisional en el centro cultural de El Retamar.

En concreto, el proyecto de demolición y edificación de la nueva infraestructura educativa cuenta con un presupuesto de 5,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses. Por su parte, el Cabildo Insular de La Palma se encargará de los procesos de licitación de esta actuación.