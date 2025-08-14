La Palma aprueba el convenio que le permite empezar la reconstrucción del CEIP La Laguna
El centro quedó gravemente dañado por las coladas del volcán Tajogaite
El Consejo de Gobierno del Cabildo de La Palma ha aprobado recientemente el convenio que permite a la Institución palmera liderar los trabajos de reconstrucción del CEIP La Laguna, que resultó gravemente dañado tras el paso de las coladas del volcán Tajogaite en 2021.
Así, tras recibir el documento desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, podrán comenzar los trabajos de demolición de la infraestructura existente, y el levantamiento de una nueva edificación que se convertirá en un nuevo centro de educación infantil de segundo ciclo y primaria de nueve unidades, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.
El presidente de la institución, Sergio Rodríguez, ha señalado que recuperar este espacio supone, a partir de ahora, "gran avance" en la reconstrucción del Valle de Aridane. "El CEIP La Laguna se ha convertido en un símbolo de la reconstrucción que durante estos años estamos llevando a cabo sin descanso", ha comentado Rodríguez.
La recuperación de este centro educativo permitirá reubicar a más de 100 estudiantes repartidos en otros colegios de Los Llanos de Aridane, la mayoría de ellos de forma provisional en el centro cultural de El Retamar.
En concreto, el proyecto de demolición y edificación de la nueva infraestructura educativa cuenta con un presupuesto de 5,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses. Por su parte, el Cabildo Insular de La Palma se encargará de los procesos de licitación de esta actuación.
- El Gobierno de Canarias inicia en El Paso la retirada de viviendas de madera tras la emergencia del volcán de La Palma
- Manolo Blahnik vuelve a La Palma para celebrar la Bajada de la Virgen
- Sirinoques y tajarastes marcan el ritmo de la romería de la subida del trono de la Virgen de las Nieves hasta el Real Santuario
- Concha Nola, protagonista del primer Minué que se bailó en la Bajada de la Virgen de Las Nieves en 1945
- El día en que el cielo regaló su corazón a La Palma: esta es la sorprendente imagen captada en plena Bajada
- Rastrean el pasado indígena en un barranco de Tijarafe
- Rectifican el trazado de una grada para poder ver a los Enanos en la Bajada de la Virgen de Las Nieves
- Hallada intacta una pieza de cerámica en Tijarafe