Piden un seguimiento médico a la tropa que trabajó en el volcán

El objetivo es saber si la intensa exposición a la lava puede desencadenar patologías

Un militar recoge lava procedente del volcán Tajogaite.

Un militar recoge lava procedente del volcán Tajogaite. / LUIS G. MORERA

Luis. G. Morera

Santa Cruz de La Palma

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa que se realice un seguimiento médico a aquellos militares desplegados entre septiembre y diciembre de 2021 en La Palma durante la erupción del volcán de Tajogaite.

Según ha explicado en un comunicado, han remitido un escrito al departamento que dirige Margarita Robles en el que reclaman que se tomen medidas inmediatas «para garantizar el bienestar» de estos soldados y marineros, al conocer la investigación iniciada en Canarias sobre las posibles secuelas en la población civil.

Esta asociación alude a que investigadores de La Candelaria, el Área de Salud de La Palma y la Universidad de Las Palmas han hallado de forma preliminar patologías respiratorias, cardiovasculares, dermatológicas y oculares en la población civil de la Isla que podrían estar vinculadas a la erupción.

También aluden a la epidemióloga María del Cristo Rodríguez que, según la ATME, sostiene que el impacto en quienes limpiaron la ceniza es una incógnita. Por todo ello, esta asociación pide al ministerio que realice un seguimiento médico a los militares que actuaron en las labores de evacuación, limpieza y mediciones de gases tóxicos durante la erupción del volcán.

