El Cabildo de La Palma activa inspecciones para prevenir la llegada de la filoxera
El objetivo es evitar la propagación de esta plaga en las plantaciones vitivinícolas de la isla
El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha una campaña de inspección en las comarcas vitivinícolas de la isla para detectar de forma temprana y evitar la propagación de la filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae), tras la aparición de focos de esta plaga en Tenerife.
La filoxera, nunca antes detectada en el archipiélago, está considerada una plaga de gran impacto y fue responsable de la pérdida masiva de viñedos en Europa en el siglo XIX.
El Cabildo de La Palma ha solicitado además a las autoridades competentes en puertos y aeropuertos que refuercen los controles para impedir la entrada de mercancías o material vegetal contaminado.
La institución ha mostrado su disposición a colaborar con la Consejería regional de Agricultura y el Cabildo de Tenerife en los trabajos de prospección que se realizan en el norte de la isla vecina, donde se busca delimitar los brotes en la menor área posible.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha señalado que la iniciativa, coordinada por la Consejería de Agricultura, tiene un carácter preventivo y se centra en extremar la vigilancia en las plantaciones.
Rodríguez hizo un llamamiento a los viticultores para que mantengan la máxima vigilancia sobre sus cultivos y comuniquen de inmediato a las Agencias de Extensión Agraria cualquier síntoma sospechoso, como alteraciones en las hojas, además de insistir en la necesidad de no introducir nuevas variedades, plantas o materiales que puedan portar la plaga.
