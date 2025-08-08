Santa Cruz de La Palma cede el terreno para construir el nuevo Palacio de Justicia
El futuro edificio contará con una plaza pública y un aparcamiento con capacidad para 100 vehículos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Gobierno de Canarias han cerrado un acuerdo clave para el futuro judicial de la isla. El consistorio ha cedido formalmente una parcela de 2.652 metros cuadrados situada en la entrada sur del municipio, con el objetivo de levantar en ese terreno el nuevo Palacio de Justicia de la capital palmera.
Una infraestructura emblemática
El terreno cedido servirá de base para una infraestructura que, además del edificio judicial, incluirá una plaza pública y una zona de aparcamiento con capacidad para 100 vehículos. Según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se contempla la posibilidad de ampliar la superficie disponible si así lo requiere el desarrollo del proyecto.
"Con el suelo ya cedido, desde la Consejería comenzaremos a tramitar la licitación para redactar el proyecto", ha señalado la consejera del área, Nieves Lady Barreto.
Presupuesto estimado de 10 millones de euros
El coste inicial previsto para el edificio principal se sitúa en 10 millones de euros, aunque esta cantidad no incluye todavía el presupuesto para la plaza y el aparcamiento, por lo que la cifra final podría ser superior. La Consejería ha insistido en que se trata de un proyecto ambicioso y adaptado al entorno urbano.
Colaboración institucional para desbloquear el proyecto
La consejera ha agradecido al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma su implicación en el desbloqueo de los trámites técnicos que han permitido cerrar esta cesión. Tras este acuerdo, se pondrá en marcha una mesa técnica conjunta, en la que participarán profesionales tanto de la Consejería como del Consistorio, para coordinar los siguientes pasos y garantizar que el proyecto sea “acorde con el entorno y de carácter emblemático para la ciudad”.
Inicio del proceso de licitación
El siguiente paso será la licitación del proyecto técnico, que permitirá definir en detalle cómo será el futuro Palacio de Justicia, qué servicios incluirá y cómo se integrará en la ciudad. Aunque aún no se ha fijado una fecha para el inicio de las obras, este trámite representa un avance significativo para dotar a la isla de una infraestructura judicial moderna y funcional.
