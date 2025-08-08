Rastrean el pasado indígena en un barranco de Tijarafe

La octava edición del Campus de Arqueología de Tijarafe, desarrollada en el Barranco de Los Gomeros, continúa arrojando luz sobre el pasado indígena de La Palma, constatando la población temprana de la cara oeste de la isla y la presencia de actividad agrícola que desapareció con el paso de los años.

Incluida en el Proyecto Occidente, la excavación en el entorno del Barranco de Los Gomeros ha permitido documentar nuevas evidencias de ocupación benahoarita y usos posteriores del espacio durante la etapa colonial, a través de un enfoque científico, formativo y divulgativo.

El arqueólogo responsable del sondeo principal, Pedro Sosa, ha detallado que los trabajos se han centrado en un corte de 3,80 por 2 metros, donde se ha analizado la estratigrafía para comprender cómo se han sucedido las ocupaciones a lo largo del tiempo.

"Nos encontramos en una interfaz arqueológica muy interesante, con estructuras de combustión, muros antiguos y rellenos que nos hablan de distintas fases de ocupación, incluyendo un hogar con restos materiales asociados a la etapa indígena y otra capa vinculada a su uso posterior como corral", señala.

Materiales encontrados

La lectura del terreno ha permitido identificar materiales desde el presente, como la ceniza del volcán Tajogaite, hasta niveles que, según estimaciones preliminares, podrían remontarse a los siglos V o VI.

"Aún es pronto para establecer una cronología definitiva, pero los indicios apuntan a una ocupación muy antigua. Será a través de los análisis posteriores cuando podamos precisar las dataciones con rigor", ha añadido el arqueólogo Sosa.

Campus de Arqueología

La arqueóloga y coordinadora del proyecto, Agnès Louart, ha destacado que el campus permite acercar la arqueología a personas no profesionales.

"Contamos con 11 participantes de distintas edades y orígenes que aprenden rápido y adquieren una conciencia muy valiosa sobre la protección del patrimonio, lo cual es una excelente forma de divulgar el conocimiento desde la práctica", ha afirmado Louart.

El director del campus y del Proyecto Occidente, el arqueólogo Fran Camaño, contextualiza estos trabajos dentro de una iniciativa más amplia que comenzó en 2017 con la excavación de la cueva de Las Mejoras.

Camaño ha recordado que el proyecto nació "con un enfoque integrador de investigación científica, enseñanza y divulgación, ya que el campus, que se celebra desde 2018, no está dirigido exclusivamente a estudiantes de arqueología, sino a cualquier persona interesada en conocer nuestro pasado desde dentro", explica.

"En 2017 iniciamos aquí los trabajos, y desde entonces hemos excavado varias cuevas con resultados extraordinarios", ha confirmado.

Entre esos hallazgos, uno de los más relevantes es la confirmación de un poblamiento indígena temprano en la comarca noroeste de la isla, ya que "siempre se había pensado que la colonización aborigen comenzó en la banda oriental de La Palma y se extendió luego hacia el oeste".

Sin embargo, las excavaciones del Campus de Arqueología demuestran que el noroeste también estaba poblado desde más temprano, en torno al siglo IV o V d.C., según ha explicado el doctor.

Agricultura

Otro de los descubrimientos más importantes del campus es la constatación de actividad agrícola indígena en la cueva del Lomo de Las Viñas, lo que convierte al yacimiento en el tercero de la isla, tras El Tendal y Belmaco, con evidencias de cultivo.

"Hemos documentado semillas de cebada y habas en una estructura de combustión excavada en 2021, datada entre los siglos V y VI, que demuestra que hubo agricultura en La Palma antes del primer milenio, algo excepcional, porque después no vuelve a aparecer en los registros arqueológicos hasta la llegada de los europeos", ha apuntado Camaño.

Este fenómeno, el abandono del conocimiento agrícola por parte de los indígenas palmeros, lo califica como "una rareza en el mundo", que refuerza el valor singular de los hallazgos realizados.

De cara al futuro, Camaño ha mostrado su intención de proseguir las excavaciones en el barranco, donde aún quedan muchos yacimientos por estudiar, señalando que "solo en este entorno hay 38 yacimientos arqueológicos, la mayoría cuevas de habitación o sepulcrales, y muchas están intactas".

"Este fue un espacio para la vida y para la muerte, por lo que apenas estamos empezando", ha sentenciado.