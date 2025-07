Concha Nola, protagonista del primer Minué que se bailó en la Bajada de la Virgen de Las Nieves en 1945

Domingo 13 de julio. Domingo grande en Santa Cruz de La Palma porque la Virgen de Las Nieves ha hecho su entrada triunfal y, tras el tradicional diálogo entre el Castillo y la Nave, la Patrona de la Isla ya preside la parroquia matriz de El Salvador. Tras la procesión y la función solemne, almuerzos familiares y día de regresos.

En Breña Baja, los hijos y nietos de Concepción Manola González Fernández (Santa Cruz de La Palma, 1932) le hacen los honores a su progenitora, un privilegio no solo para su familia, sino historia viva de la Bajada. Concha –como se la conoce cariñosamente– participó en el primer Minué de las Fiestas Lustrales, en 1945, con un añadido que le marcó para toda su vida: «mi pareja de baile se convirtió con el paso de los años en mi marido», recuerda emocionada.

Su padre trabajaba en una empresa y luego en Banesto; su madre, ama de casa, que cuidó de sus cinco hijos. «Vinieron primeros dos varones y luego llegó este regalo», comenta con humor.

«Algún conocido de la familia había ido al ayuntamiento para plantear la organización del Minué, número para el que una tía mía se encargó de la confección del vestuario. Éramos doce parejas», precisa Concha. «Tenía yo doce años; era una niña que jugaba con muñecas, porque yo a las de ahora con esa edad las veo con móvil».

Los ensayos se desarrollaron en una casa junto a la iglesia de Santo Domingo, en la capital palmera, que tenía un gran salón, y luego se trasladaron los preparativos a la Sociedad La Obrera, para realizar la puesta en escena en la recoleta plaza de Santo Domingo, referente en la programación tradicional.

Concha Nola, con dos imágenes de la época en sus manos. / Arturo Jiménez

«Nos enseñaban tres señores mayores, entre ellos Argelio Pérez; ese baile solo habíamos visto en las películas. La música la iba haciendo Luis Cobiella mientras nosotros ensayábamos las figuras con la canción ‘Bésame, bésame mucho’», recuerda Concha mientras se atreve a entonar sin perder el tono de la melodía. «Esa canción nos quedó muy presente a mi marido y a mí», vuelve a traer al recuerdo.

En aquel Minué no había pelucas, sino que les recogieron su propio pelo. De nuevo la referencia a Francisco González Sosa, su esposo. Fue la tercera pareja que ensayó con ella el número; los dos anteriores habían abandonado por compromisos personales.

Doce parejas en el primer Minué

«En total éramos doce parejas las que integramos aquel Minué que protagonizamos con un baile que solo habíamos visto por televisión». Tal fue la aceptación que ochenta años después no solo se continúa celebrando, sino que es uno de los atractivos de la Bajada.

«Conocí a mi marido como pareja de baile cuando tenía 12 años y no sabíamos que éramos primos hermanos. Él me llevaba a mí seis años y nos casamos en 1957, cuando yo tenía 25 años». Dado el parentesco entre ambos, explica que hasta tuvieron que pedir dispensa para contraer matrimonio.

Reina de las fiestas

Su participación en el Minué no fue el único vínculo con la Bajada de la Virgen de Las Nieves. «En 1955 el alcalde de la capital Agustín Perdigón me designó reina de las fiestas», un nombramiento que mantiene aún por escrito. «Me mandaron un coche a buscarme; vino de mantenedor de la Fiesta de Arte, que se celebró en la plaza de Santo Domingo, el responsable de Radio Televisión Española (no había director como tal), con el que estuve sentada al lado».

Concha Nola, durante la entrevista. / Arturo Jiménez

Fruto del enlace matrimonial con Francisco González nacieron cinco hijos. «A todos les he podido dar carrera», cuenta con satisfacción, para traer al recuerdo el tiempo que desarrolló en el Juzgado, a veces como secretaria, y ella en Visocan hasta que se jubilara con 72 años.

«La Bajada es un cúmulo de pensamientos buenos y agradables. Es algo muy querido. No hay palmero que no derrame al menos una lágrima cuando salen los enanos. Es una emoción muy grande cuando la Virgen entra en la ciudad y cuando se despide en las Cuatro Esquinas», cuenta con emoción desde la atalaya de su vivienda familiar que se levanta en Breña Baja, mientras la familia despide a una de las nietas que regresa a Londres después de cumplimentar la Bajada.

Con el vértigo del paso del tiempo, Concha reflexiona: «Cada día es una cosa nueva. La cabeza ya no es la de antes, pero sigo aquí», mantiene, con una conversación fluida que hace presente acontecimientos de la historia de Santa Cruz de La Palma que pasaron hace ochenta años en el particular del Minué, y después incluso de desafiar a las escaleras que dan acceso hasta la terraza donde se desarrolla la conversación cuando ya comienza la recogida por la finalización de la Semana Grande.

Tras el almuerzo familiar, Concha regresa a su domicilio en la capital palmera, donde afronta el día a día junto a uno de sus hijos con el orgullo de toda su familia. Antes, solo una petición: «¿Usted cree que Dios me deje llegar a la próxima Bajada, o eso es mucho pedir?»