Gara Lorenzo: "Compañeros que han hecho también la Transvulcania dicen que salir de enano es peor"

Son las cuatro de la tarde de este viernes 11 de julio. En uno de los restaurantes de La Pérgola, junto a la calle Real, Gara Lorenzo comparte con su sobrina y su hermana un pequeño refrigerio, mientras alterna entre felicitaciones, como la de un amigo que se vino desde Inglaterra para vivir esta Bajada. Apenas ha tenido tiempo para asimilar del todo lo que vivió la noche anterior.

«Ha sido muy emocionante, increíble el apoyo de la gente… Intenté dormir un rato y me parecía imposible que lo de anoche fuera verdad», confiesa.

Un nombre para la historia

Su nombre ya forma parte de la historia: es una de las dos primeras mujeres que bailan como miembro en la Danza de los Enanos, un número central y emblemático de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, que por primera vez en sus más de 120 años ha contado con presencia femenina entre los intérpretes.

Lorenzo relata que la experiencia fue intensa y colectiva: «Estoy muy satisfecha por poder llevarlo a cabo. Todo el trabajo que hicimos con los compañeros, el equipo que formamos, y toda la gente alrededor que nos ayudó muchísimo». Recuerda que, después de la selección y de superar las tres pruebas –canto, baile y una prueba física–, afrontó los ensayos desde noviembre, con Alonso Lugo al frente, junto a Josiño Pérez, así como un preparador físico y un fisioterapeuta que acompañaron a los treinta enanos en su proceso de preparación.

Gara hace suyas las palabras de Josiño Pérez, que representan el sentir general de quienes han participado en la danza: «Aquí es el pueblo el que nos lleva volando. La calle es así sola, ya pura locura lo de llegar a la calle y ver la cantidad de gente».

Consciente del significado del momento, Gara agradece especialmente el respaldo que recibieron las dos mujeres del grupo: «Agradecer muchísimo el apoyo que nos dieron a las chicas. Fue algo que tocaba, que se hizo con normalidad. Intentamos que esto se tome así», explica esta vecina de Santa Cruz de La Palma, arquitecta de profesión.

Los momentos más impactantes

Gara reconoce que hay momentos que no se olvidan: «Quizás la primera de la calle fue el impacto más grande. Y también en el recinto, cuando sabías que estaba tu familia». Recuerda con emoción cómo su madre siempre soñó con vestir a un enano: «Yo me preparé con la idea de que a mi madre le hacía mucha ilusión vestirme de enano. Y ya no pudo ser, falleció. Cuando me presenté en 2015, entramos, pero ya ella no estaba. Esto también fue por ella».

Aunque lo mantuvo en secreto hasta el último momento, su entorno lo vivió con la misma intensidad: «No les había contado ni el número ni la ropa ni nada. Cuando mi familia me vio vestida, estaban llorando». En casa, su sobrina pequeña no para de hablar de lo vivido: «Dice que su tía cantaba», dice entre risas, ante la atenta mirada de la niña, quien sabe si ella seguirá los pasos de un recorrido que inició en 2025 su tía, Gara, junto a Saray, la otra enana de esta Bajada.

Incondicional de la Bajada

Nacida en Santa Cruz de La Palma y arquitecta de profesión, Gara ha estado siempre ligada a la Bajada, desde su participación en la Pandorga hasta otros números. «Es una cosa tan bonita que desde niña a uno le apetecía vivirlo». Su deseo al participar no fue solo personal, sino también colectivo: «Quería devolver lo que me habían dado a mí cuando era pequeña, y la ilusión que me generó».

Sobre la exigencia de la Danza de los Enanos, lo compara —con humor— con una competición de resistencia: «Algunos compañeros que han hecho las dos cosas dicen que es peor que la Transvulcania, pero no me lo creo». Solo el sábado, por ejemplo, estuvo desde la una de la tarde hasta pasadas las nueve de la noche. «No sabía ni qué hora era cuando terminamos».

Esfuerzo físico

El esfuerzo físico y emocional ha sido mayúsculo, pero también lo ha sido el cariño recibido. «La responsabilidad ha sido enorme».

Aunque no se plantea nada a largo plazo, no descarta volver: «Según los que se presenten, pero bueno… Nos queda el sábado próximo. Claro que se le baila a la Virgen. Y hay una función muy bonita, la del Hospital de Dolores».

Preguntada por cómo se presenta ante quienes aún no la conocen, Gara lo resume con claridad: «Una chica palmera, enamorada de sus tradiciones, de su familia, de su gente. De aquí, con ganas de hacer disfrutar».

La Madrugá de los Enanos

Gara Lorenzo comparte su valoración después de veinte horas siendo portadora de la magia de la Bajada, en la primera de las dos jornadas que protagonizan los Enanos. Veinte horas sin tregua.

La Bajada celebró la primera de las dos citas con sus embajadores más internacionales. Desde las seis y media de la tarde del jueves hasta la mañana del viernes, la polca se adueñó del recinto ferial y de la Alameda que se prolonga hasta el Barco de la Virgen. A las 9:04 horas concluyó la Danza de los Enanos, como señalan los puristas que guardan la marca como si fuera el último récord de una competición de atletismo.

Si bonitos son los Enanos en el recinto, el espectáculo alcanzó su culmen en la calle Real, en los diferentes altos que se sucedieron hasta finalizar en la Alameda. Los aledaños de la plaza se convirtieron en el particular Sierpes palmero. Y es que, en la Isla Bonita, los enanos son religión en La Palma.

Es el milagro de la transformación; el milagro de la Bajada. El sábado 19 de julio, más… y ante la Virgen de Las Nieves.