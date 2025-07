Alonso Lugo, el 'enano' que le dio una patada al rey Juan Carlos en la Bajada de la Virgen de Las Nieves

Jueves de Enanos en la Bajada de la Virgen de Las Nieves en La Palma. Día grande en la semana grande, con permiso del resto de actos. La calle Real está de bote en bote. En La Alameda, Alonso Lugo y Josiño López ya están listos para que comience la fiesta... Ellos son los ‘entrenadores’ de los Enanos, dirección artística que desarrolla desde 1995 Alonso Lugo, quien en esta edición suma a Josiño Pérez Morales como subdirector.

Alonso Lugo, que nació por casual estancia de su madre en el barrio chicharrero de El Toscal, define la Bajada como un acontecimiento único, familiar y cariñoso. Trabajador de la banca hasta su jubilación hace ya algunos años, asegura que desde los veinte estuvo vinculado al mundo de los Enanos y colaboraba en los preparativos de la caseta. En 1985 participó como enano en la danza de aquella Bajada y también en la que se celebró en 1986 con motivo de la visita del rey Juan Carlos. «Yo fui el enano que le dio una patada. Luego, al finalizar la función, vino uno de los escoltas a buscarme para conocer a don Juan Carlos. Cuando me vio (Alonso mide poco más de dos metros de alto), me preguntó cómo lo hacíamos. Yo le respondí: “Nos agachamos como podemos”».

Treinta años y seis bajadas dándolo todo

Tras aquella experiencia, en 1995 la organización le propuso dirigir el número estrella de la Bajada, y desde entonces suma seis ediciones en treinta años de entrega. Sin alharacas, reconoce que durante este tiempo ha contribuido a renovar la propuesta de los Enanos. Entre las novedades de este año: la incorporación de mujeres por primera vez en la historia. «Yo no presumo de eso, pero la realidad es que participan dos mujeres por primera vez y yo soy el director... algo tendré que ver». Gara y Saray superaron ya la prueba de acceso en 2020, aunque los preparativos se vieron interrumpidos por la llegada del COVID. Este año volvieron a presentarse y obtuvieron mejor puntuación. Gara, natural de Santa Cruz de La Palma, trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Breña Baja. Saray, por su parte, está vinculada al área de Deportes del Cabildo de La Palma y es pieza fundamental en la organización de la Transvulcania, entre otras actividades.

Alonso destaca la importancia de contar con ciertas condiciones físicas para ser enano. Junto a él, Josiño Pérez, subdirector del número, aporta pura pasión. Hereda y cultiva el entusiasmo que su padre, Arturo Pérez, inculcó a toda la familia en torno a la Bajada en general, y en particular a la Pandorga. Josiño ha bailado como enano en las ediciones de 2005, 2010 y 2015. Consciente de que para todo hay una edad, en esta edición entrega el testigo a las nuevas generaciones, aunque sigue colaborando activamente en la dirección junto a Alonso.

Enanos con gran formación física

Noventa candidatos participaron en las pruebas de selección. Por primera vez se estableció un proceso eliminatorio: si no se superaba la primera de las tres pruebas, no se continuaba. De los treinta enanos seleccionados, dos son mujeres y dieciocho debutan en la danza. El más joven tiene 18 años y el más veterano, poco más de medio siglo. Hay desde estudiantes a guardias civiles, profesores, funcionarios y policías. El proceso de selección consta de tres pruebas: una de canto (con piano incluido), otra de baile, y una prueba física de doce minutos, muy exigente al final, como admite Josiño.

De los treinta enanos, veinticuatro son titulares y seis suplentes, aunque todos están preparados en igualdad de condiciones. De hecho, muchas veces los mal llamados suplentes acaban bailando más que los titulares. Tanto el jueves 10 como el sábado 19 de julio salen los Enanos. Este jueves, estaba previsto que bailaran más de veinte horas: desde las seis y media con la primera función, hasta la última, a la una de la madrugada... y luego en la calle. «Los preparativos comenzaron en noviembre; además, han contado con un preparador físico y un fisioterapeuta».

Aun así, la clave está en el público. Sentencia Josiño: «La gente nos lleva en volandas». Alonso Lugo precisa que, en total, se pueden perder unos quince kilos: «Solo esta noche se bajan entre siete y ocho... imagínate el esfuerzo que se realiza».

Disfrutar y hacer disfrutar

Después de ocho meses, toca disfrutar y hacer disfrutar, insiste Josiño, más allá de las caricias que regala la vida. En la Bajada de 2010, iba al Instituto Masculino para cambiarse y se encontró, a las dos menos cuarto de la tarde, a un señor de unos ochenta años que guardaba sitio con una silla plegable y una bolsa de comida, esperando la llegada de su esposa. «Primero pensé que era de la ONCE, pero luego le pregunté si esperaba el paso de los Enanos. Me dijo que sí, que probablemente sería su última Bajada y que no se iría hasta verlos pasar. Le prometí que hablaría con un enano para que le diera una patadita. Así ocurrió por la madrugada, entre lágrimas de emoción».

Algo similar ocurrió con una señora que, al terminar el recorrido en la última Bajada, pedía a un enano que le bailara porque ya era mayor y posiblemente sería su última oportunidad de verlos. Josiño puede presumir de tener la Bajada en sus venas: su padre, referente en la Pandorga; su hermano Arturo, que bailó como enano en cuatro ocasiones y también en la salida excepcional del quinto centenario; y él mismo, que tras tres ediciones como enano, este año codirige el número junto a Alonso. Entre los enanos de esta edición, también participa su sobrino, el actual concejal responsable de la Pandorga. Sin duda, el orgullo de don Arturo.

Todo listo

Y si de esfuerzos hablamos, pocos tan inspiradores como el de Alonso Lugo, que decidió someterse a la amputación de una pierna el pasado febrero para poder estar a pleno rendimiento. Y así ha sido, gracias a su voluntad. En medio de la entrevista, lo saluda Gladis, su fisioterapeuta, responsable de que Alonso esté “disfrutando como un enano” estos días.