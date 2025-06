Compran un edificio para realojar a vecinos de las casas contenedores de La Palma

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, informó hoy, junto al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, de la compra de 53 viviendas en un edificio en construcción en Los Llanos de Aridane, que irán destinadas de manera prioritaria, y con criterio social, a las personas afectadas que viven en las casas contenedor y de madera. La adquisición, que tiene un coste de 10,3 millones de euros, ha sido realizada por el Cabildo insular con financiación íntegra de la Consejería de Presidencia.

El plazo estimado para la finalización de las obras y la puesta a disposición de las viviendas, tal y como informó la consejera, es de 15 meses. “La adquisición de este edificio es uno de los pasos más importantes que hemos dado dentro de esa hoja de ruta para la recuperación de la isla que trazamos al inicio de esta legislatura”, explicó Nieves Lady Barreto. “Lo que más nos ha movido, no solo desde que llegamos al Gobierno, sino desde que estalló el volcán, era darle una solución digna a las personas que están en los contenedores y casas de madera”.

Sergio Rodríguez, por su parte, agradeció la sensibilidad del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Presidencia y destacó el “esfuerzo tremendo” que han hecho ambas administraciones para llegar hasta aquí. “Han sido muchos meses de trabajo, primero para detectar las posibles viviendas que se pudieran adquirir y después todo el proceso para ponerlas a disposición cuanto antes, cumpliendo con todos los parámetros de la ley de vivienda”, explicó. “Para llegar a esta realidad que presentamos hoy, se han tenido que hacer leyes nuevas y el Cabildo ha tenido que dar un paso adelante y solicitar las competencias de vivienda, que no las tenía”.

Nieves Lady Barreto, junto a Sergio Rodríguez (i), durante la rueda de prensa de ayer. / El Día

“La adquisición de este edificio es el ejemplo de la culminación de todo ese trabajo, pero no será el único, porque nosotros seguimos caminando en el objetivo que nos hemos marcado en materia de vivienda en esta legislatura”, añadió el presidente del Cabildo.

Nieves Lady Barreto hizo balance en su intervención todos los pasos dados en los últimos dos años para materializar la adquisición de viviendas. “Todo pasaba por compensar a las personas el valor de lo perdido y ofrecerles alternativas para recuperar sus proyectos de vida. Hoy podemos decir que la mayoría de las personas que están las casas contenedor y de madera han recibido ya la compensación y solo quedan en torno a una treintena por abonar, algo que se hará en las próximas semanas”.

Hoja de ruta

El Gobierno de Canarias diseñó al inicio de la legislatura la hoja de ruta para la recuperación y el primer paso -detalló la consejera- fue el de redactar y aprobar las leyes para la recuperación, en materia urbanística, en materia agraria y en materia de vivienda. Esta última, entre otras cosas, otorga al Cabildo de La Palma competencias plenas en vivienda.

“Desde el Gobierno empezamos entonces a trabajar en un plan de viviendas para tener ese plus que necesita la isla, no solo para los afectados por el volcán, sino para también para que todas las personas que están en las listas como demandantes de viviendas sociales no se vieran perjudicadas”, explicó Barreto.

El siguiente paso fue cambiar el objeto social de Visocan para que esta empresa pública, especializada en la gestión de vivienda, pudiera ser utilizada por el Cabildo de La Palma como medio propio.

Y el tercero fue la asignación de fondos para proyectos concretos de compra y construcción de viviendas protegidas. A este fin, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha aportado 56,5 millones de euros (24 millones transferidos al Cabildo de La Palma; 28,7 millones al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane; 3 millones al Ayuntamiento de Villa de Mazo y 800.000 euros al Ayuntamiento de El Paso).

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), dependiente del Gobierno de Canarias, aporta 22 millones y el Cabildo de La Palma 12. Sumando en total 90,7 millones para proyectos concretos, como la compra del edificio de 53 viviendas en Los Llanos que se ha anunciado hoy.