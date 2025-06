La crisis eléctrica amenaza a las fiestas lustrales de La Palma

La Palma vive la mayor crisis eléctrica de su historia. Ayer, sin ir más lejos, un nuevo corte del suministro dejó sin luz a 4.963 clientes durante ocho minutos. Una caída de tensión en la central de Los Guinchos causó daños en la línea de Tajuya y afectó a muchos vecinos de la zona de Las Manchas y algunos puntos de Tazacorte. Esta incidencia se produce dos días después del cero energético que dejó a oscuras a la Isla durante tres horas. Entonces la avería se localizó en una turbina de gas y acabó paralizando a dos motores diésel que no tuvieron la potencia necesaria para remontar el servicio de inmediato. El panorama en la Isla Bonita es crítico y en el horizonte se observa con temor la llegada del gran calendario festivo en menos de tres semanas.

En La Palma hay miedo a sufrir un apagón lustral. Las infraestructuras eléctricas fallan más que una escopeta de balines y la preocupación es máxima frente a lo que se les viene encima. Sólo la población de la capital palmera se va a multiplicar por dos en breve [sin fiestas es de 15.361 habitantes] y eso implica un aumento de la demanda que pondrá al equipamiento de Endesa al borde del colapso.

Hay preocupación ante el gran desembarco de visitantes y el aumento de la demanda eléctrica.

A estas alturas de la película ya nadie duda de que en cualquier instante se puede producir otro apagón general, una versión insular del que se vivió en la Península Ibérica el pasado 28 de mayo; una incidencia que el Archipiélago sorteó por los pelos. Un mes después, la actualidad eléctrica de Canarias pasa por una interminable lista de incidencias que tiene a la población palmera con la mosca detrás de la oreja. «Es verdad que el señor Casado ha estado en permanente contacto con el Cabildo, pero, sinceramente, creo que ha llegado el momento de actuar. Agradezco los partes que nos ha ido pasando cada cinco minutos sobre cómo se iba solucionando la última gran avería [el cero energético del martes], pero no es suficiente», señala Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, sobre la comunicación abierta que existe en la actualidad con el presidente general de Endesa en Canarias. Eso sí, de momento no se ha hablado de ninguna estrategia de refuerzo para mejorar la situación.

El cero energético del martes, un incidente que no cogió por sorpresa a los 50.289 ciudadanos que se quedaron a dos velas, ha rebosado la paciencia del presidente insular, quien ante «el séptimo cero que se ha registrado, el último con pequeños avisos en el último mes y medio, me hace pensar que somos ciudadanos de tercera en un país al que no sé si pertenecemos... Aquí se les llena la boca a todos hablando de si hay que sancionar y que debemos centrarnos en buscar las debilidades del sistema, pero lo cierto es que estamos a las puertas de un acontecimiento muy importante para toda la Isla y no tenemos tiempo de reacción, las fiestas están a la vuelta de la esquina y la situación es muy complicada», critica Sergio Rodríguez.

Aumento de la demanda

Si tenemos en cuenta que la noche de la representación de la Danza de los enanos en la capital palmera se pueden congregar más de 80.000 personas y que durante cuatro semanas su población va a superar de largo los 35.000 ciudadanos, no es necesario que le cuente la tensión a la que van a estar sometidos los recursos de Endesa y Red Eléctrica el próximo mes.

"No tenemos tiempo de reacción, las fiestas están a la vuelta de la esquina y la situación es muy complicada" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Y es que los palmeros comienzan a estar un poco hartos del partido de ping-pong que están jugando Endesa [empresa nacional de electricidad] y Red Eléctrica [empresa que se encarga de la transmisión de energía en España] en medio de esta crisis. «Se están tirando la pelota de un lado a otro y nadie aporta soluciones». Ése es el sentir generalizado en las vísperas de un verano en el que el consumo habitual se va a multiplicar por dos o tres. «Después de cada cero energético aparecen las mismas palabras y las mismas buenas intenciones, pero no se hace nada. Cero. No se ha hecho absolutamente nada y estamos rozando una situación muy crítica para las próximas semanas», alerta el presidente insular.

El inevitable crecimiento de la población que se va a producir en las próximas semanas irá acompañado de una mayor carga eléctrica en el sector servicios [plazas hoteleras y restauración], un incremento desproporcionado del uso de los equipos de aire acondicionado coincidiendo con la subida de las temperaturas y una mayor afluencia en los puntos de recarga para alimentar a los coches eléctricos. Ante este panorama resulta lógico pensar que los cortes se van a seguir produciendo y que un nuevo cero energético acecha a los habitantes de La Palma. «No hay que ser un ingeniero para saber que la central de Los Guinchos se hizo para lo que se hizo hace más de 50 años, que es una infraestructura que ya se ha quedado obsoleta y que no da respuesta a las necesidades de la sociedad, sobre todo, en momentos como los que se van a vivir en un par de semanas», asegura Rodríguez no sin aportar la que parece ser la solución más adecuada. «Esto se arregla con dinero, si realmente lo quieren arreglar. Pasa lo mismo que con el proyecto de reconstrucción de la Isla. Aquí alguien tiene que poner las perras sobre la mesa».

"Éste problema no es nuevo, todos ya sabemos cómo está el sistema eléctrico y la imagen que se da no es buena" Carlos García Sicilia — Vicepresidente de Ashotel

Carlos García Sicilia, vicepresidente de Ashotel, tampoco oculta el temor a que se produzca un apagón general en plenas fiestas. De entrada, advierte de que éste no es un problema que se haya descubierto hace dos días, sino que ha madurado durante años sin que nadie pusiera remedio. «Todos sabemos cómo está el sistema eléctrico palmero y la imagen que se da al exterior no es buena», avanza sin obviar que ya hace «mucho tiempo» que sobre la mesa se puso un proyecto para que la Isla tuviera un doble punto de abastecimiento como el que se está diseñando para La Gomera. «Si lo que tenemos aquí no sirve o ya es insuficiente habrá que buscar alternativas porque todo esto parece tercermundista. Lo de los ceros no es algo nuevo y, por supuesto, que existe una amenaza en ciernes ante el crecimiento que se va a dar en unos días».