Diez claves para ser un Enano de La Palma

No es tan difícil como optar a una plaza de celador en el Hospital Universitario de La Palma, pero hay que opositar. Eso fue lo que hizo Jorge García Corujo para figurar entre los veinticuatro titulares de la Danza de los Enanos de la LXX Bajada de la Virgen de las Nieves. Su nota (9,125) fue la mejor de los 90 aspirantes de una convocatoria que, al igual que ocurrió en 2020, fue muy favorable a Gara Lorenzo Díaz (7,9583) y Saray Pérez Castillo (7,75), que acabaron este proceso selectivo en la decimoprimera y decimoquinta plaza y, por lo tanto, serán las primeras mujeres que van a formar parte de este colectivo. Hace cinco años se quedaron con la miel en los labios por los devastadores efectos de la crisis sanitaria: el covid-19 se llevó por delante unos festejos que una década más tarde vuelven con más hambre que nunca. Pero la arquitecta (Gara) y la trabajadora de la consejería insular de Deportes (Saray) no fueron las únicas aspirantes: Blanca Gómez Castañeda no pudo colarse entre los 42 elegidos: 12 binomios principales (24), tres de reserva (6) y los integrantes del coro de La Peña (12).

La celebración de este casting no es nueva –su origen se remonta a principios del actual siglo– y se ha convertido en el proceso más justo para poner cara a los integrantes de un espectáculo que en el pasado estaba concentrado en un puñado de familias. Y es que hace tiempo que una plaza dejó de ser heredable. Ahora, hay que ganarse el puesto compitiendo en tres pruebas eliminables: la nota de corte se fijó en 4 puntos.

Imagen de archivo de un enanor danzando a los pies del público. / El Día

Casi un centenar de aspirantes

El primer filtro se llevó a cabo en el Teatro Circo de Marte. En el espacio cultural de la calle Virgen de la Luz de la capital palmera se celebró un baile grupal en el que los candidatos hicieron una coreografía para calibrar su ritmo y coordinación. La siguiente parada llevó a los inscritos al Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello. Allí se usó como referencia el ancho de la cancha de fútbol sala para activar una segunda prueba denominada Course Navette. Un juez, provisto de un silbato, controla las evoluciones de los inscritos, quienes empiezan andando para ir subiendo el ritmo a medida que se escuchan los pitidos: su duración es de 12 minutos y la gente acaba a la carrera. Es la parte más exigente de la «oposición» y en esta ocasión sólo hubo un eliminado –no resistió más de tres minutos–, el resto de se emplearon a fondo los diez, once o doce minutos que resistieron en pie. Ya sólo quedaba regresar al escenario del Circo de Marte para liquidar la evaluación con una muestra de canto individual. A partir de ese instante se ajustaron las medias para publicar un listado ganador en el que había 27 seleccionados de Santa Cruz de La Palma, cinco de Breña Alta, cuatro de Breña Baja, dos de San Andrés y Sauces, otros dos de Mazo, uno de Garafía y uno de Puntallana. De esos siete municipios son las 42 personas que van a actuar en las funciones del 10 y 19 de julio ante miles de espectadores: la devoción por esta tradición quedó más que demostrada en los escasos minutos que estuvieron a la venta más de 25.000 entradas en la taquilla online abierta por el Organismo Autónomo Local de la LXX Bajada de la Virgen de Las Nieves: en la actualidad sólo queda un puñado de localidades para las funciones de la una y dos de la madrugada del 19 de julio [ya en el domingo 20].

Alberto Jesús Perdomo, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, fue cocinero antes que fraile y sabe el valor que tiene ser un enano. De hecho, él conoce lo que es lucir uno de los gorros napoleónicos en las ediciones de 2005, 201o y 2015. Hace cuatro años, en las Fiestas Lustrales que fueron suspendidas por la expansión del coronavirus, también formaba parte de los elegidos. «Es muy difícil explicar las emociones que se sienten desde dentro porque todo se vive con intensidad y la adrenalina se dispara durante muchas horas», cuenta un edil que este año tuvo que dar un paso a un costado «porque no se puede ser juez y parte», asegura sobre su nuevo rol en las fiestas.

Cada representación se alarga unos 30 minutos y para este año hay programadas trece el 10 de julio –seis en el recinto central y siete en la calle– y nueve el 19 de julio –siete en el recinto y dos extras en la Plaza de Santo Domingo ante la Virgen de las Nieves–, aunque todo es posible una vez suena una polca legendaria: una obra que lleva la firma del compositor y músico palmero Domingo Santos Rodríguez (1902-1979).

Para que todo salga a pedir de boca se ensaya tres veces a la semana en el Pabellón Alonso Pérez Díaz y en el Acuartelamiento El Fuerte (Breña Baja). «Hay que estar muy bien físicamente para aguantar el trote», avisa Perdomo en referencia a las exigentes condiciones que son necesarias para formar parte del pelotón de danzarines. La primera, la más importante, tiene que ver con la edad de ingreso. Y es que es necesario haber cumplido los 18 para formar parte de este selecto grupo. Otra de la novedades con respecto a los criterios que se siguieron en el pasado tiene que ver con la edad de jubilación del enano. «En principio de valoró poner los 50 años como tope, pero después nos dimos cuenta de que hay personas que ya los tienen que son capaces de superar las pruebas de acceso, por lo que un enano nunca se jubila [sonríe], sino que es el físico el que te va a decir hasta aquí llegamos», aclara.

Eso significa que tampoco está cerrada la puerta a que en el colectivo haya varios miembros de la misma familia. «Si superan el casting no hay ningún tipo de impedimento», expone el edil de cultura de Santa Cruz de La Palma.

Ni se hereda ni se paga

De la misma manera que se eliminó –hace ya más de dos décadas– la posibilidad de que ésta fuera una tradición que se transmitiera por un derecho de generación en generación, los integrantes de los Enanos de La Palma no tienen que pagar ninguna cuota por formar parte de su estructura. «Verlo desde fuera es precioso, pero dentro se vive de una manera especial porque forma parte de la identidad de los palmeros [las Fiestas Lustrales fueron declaradas en el año 1965 Fiestas de Interés Turístico Nacional, y en 2007 recibieron el Premio del Centro Internacional para la Concentración del Patrimonio] y es casi imposible que no haya una familia en la ciudad sin una estrecha conexión con estos festejos», sostiene en relación a una manifestación popular que tiene la condición de Bien de Interés Cultural (BIC).

Otro dato a tener en cuenta es que de los 30 cabezones elegidos, trece ya han bailado este número en alguna ocasión y diecisiete se van a estrenar en poco más de un mes. «La demanda es tan alta que no queda más remedio que abrir una oposición para que todo sea un poco más justo», concluye Alberto Jesús Perdomo no sin desvelar un par de curiosidades más. Aparentemente todos los enanos miden en torno a 185 centímetros –aunque en su interior esté ocupado por una persona de 165 y el número de pie puede ir de la talla 38 hasta la 48–y el traje, aunque supervisado por la comisión de fiestas, puede acabar en el armario de uno de sus modelos para siempre. Sobre los números, sí que se repiten del uno a doce con la salvedad de que en cada pareja, por ejemplo, hay un cinco sin punto y un cinco con punto, cuya explicación radica en que los que sí lucen el círculo son los que salen por la derecha. También conviene decir que se deja un pequeño margen a cada Enano para que éste pueda personalizar [sin excesos] su guerrera con pequeños adornos o condecoraciones.