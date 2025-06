El Gobierno de Canarias no descarta sancionar a Endesa por los apagones de La Palma

«No nos temblará el pulso a la hora de sancionar por los recientes apagones que han afectado a miles de ciudadanos palmeros». La frase parece toda una declaración de intenciones por parte de Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Esta fue la postura que defendió el expresidente del Cabildo de La Palma en una comisión celebrada ayer en el Parlamento de Canarias. «Es necesario que aclaren las causas que han provocado los incidentes en el sistema eléctrico de la Isla».

La avería localizada el pasado 8 de mayo en la subestación de Los Guinchos, ubicada en el municipio de Breña Alta y propiedad al cien por cien de Endesa, dejó a 19.526 vecinos, el 23% de la población de la Isla Bonita, sin luz en Los Llanos de Aridane, Breña Alta, El Paso, Tajaraste, Santa Cruz de La Palma, Punta Gorda, San Andrés y Sauces y Garafía. La caída se produjo semanas después del cero energético que afectó a buena parte de la Península Ibérica, una circunstancia que ha alentado un debate político que Mariano Hernández Zapata ha querido zanjar por la vía rápida. «Todo el mundo sabe que ni esta consejería ni el Gobierno de Canarias gestionamos las instalaciones eléctricas, pero sí es nuestra responsabilidad inspeccionar y sancionar cuando es necesario», argumenta en torno a un problema en el que, según él, «vamos a llegar hasta el final en la investigación de lo ocurrido y, si corresponde, en la exigencia de responsabilidades».

Sobre las explicaciones que ha trasladado Endesa al Ejecutivo canario, el popular afirma que «se van a evaluar con detenimiento y si corresponde iniciar un procedimiento sancionador. De hecho, ya han comenzado las inspecciones in situ para investigar de primera mano esta situación».

"Fallos en la red"

Sobre el plan de acción urgente ya han trasladado a la eléctrica la necesidad de que actúe en la red de media tensión con el objeto de garantizar las medidas para que no se repitan estas incidencias. «Deberá estar finalizado este mes y será una intervención adicional, exigida por el Gobierno, y esencialmente dirigido a reforzar la seguridad del suministro y aportar mayor confianza a los palmeros». Zapata, finalmente, dejó claro que se trata «de fallos en la red, no en la generación..., y que La Palma no tiene un déficit de generación eléctrica como sí tienen en otras islas».