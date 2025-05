Un semáforo regula el paso de vehículos por la vía en la que se produjo un gran desprendimiento en La Palma

Un semáforo regula el paso de vehículos en el punto kilométrico de la LP-5 en el que el pasado martes se produjo un gran desprendimiento. Esta solución de emergencia posibilitó que la vía que discurre por el entorno del aeropuerto de Mazo volviera a estar operativa en las primeras horas de la tarde de ayer tras permanecer algo más de 24 horas cerrada al tráfico.

Se trata de una medida preventiva para evitar el colapso en una carretera por la que circula una media de siete mil vehículos al día, un porcentaje importante relacionado con el sector servicios [camiones de mercancías, guaguas de línea regular y destinadas al traslado de turistas y taxis], ya que la alternativa es utilizar una opción de tipo comarcal y mucho más estrecha.

Por fortuna, en el momento en el que se desgajó la roca de gran tamaño la circulación era baja y únicamente se vieron afectados un par de coches que sufrieron daños materiales, es decir, que no hubo que lamentar heridos. Aún así, se decidió cortar los carriles para que los técnicos pudieran realizar una primera inspección ocular del talud. A la espera de las conclusiones del informe definitivo, ya se ha asegurado la ladera y actuado sobre las piedras que estaban sueltas.

El tiempo que estará operativo sólo un carril en el área en el que ya actúan los operarios del Cabildo de La Palma no está determinado, pero en principio la normalidad no regresará al lugar hasta que no se culminen los trabajos de mallado en la montaña. El espacio que va a estar controlado por el semáforo no supera los cien metros de longitud y forma parte de la vía que conecta los cruces de San Antonio con el de Los Cancajos (Breña Baja).

Darwin Rodríguez, consejero insular de Obras Públicas, Servicios, Transportes, Seguridad y Emergencias, reconoció que «éste no es un problema puntual, sino bastante frecuente en la zona de cumbre», precisa sobre otras actuaciones que se ejecutan en la actualidad en la zona del Barranco del Agua, en el municipio de Puntallana. «No podemos perder de vista cómo se han construido las carreteras en la Isla, pegadas a las laderas de las montañas, con lo que es relativamente normal que se produzcan desprendimientos», apunta sobre las operaciones de mantenimiento que se realizan semanalmente en franjas que se extienden, sobre todo, por el norte de la Isla Bonita.

Un par de semanas. Ésa es la primera estimación sobre cuánto se va a prolongar el control de paso por semáforos a la entrada y la salida del complejo aeroportuario. Además de lamentar las molestias que se puedan crear a los usuarios de la LP-5, una de las recomendaciones que se hacen hasta que se resuelva esta anomalía es que se acuda con tiempo de sobra a la terminal para evitar sustos a la hora de ejecutar los trámites para la expedición de billetes, facturación y embarque.

Estado en el que quedó la vía tras el desprendimiento del martes. / 1-1-2

Sobre las causas que han podido ocasionar los desprendimientos se especula con la posibilidad de que la inestabilidad del terreno pudo alterarse con las lluvias invernales.

Proteger una zona comarcal

La rapidez con la que se ha instalado un semáforo en el área afectada está asociada no sólo con la importancia que tiene la LP-5 en la red de comunicaciones insulares, sino con las particularidades de la carretera que podría ser una alternativa al cierre total de la zona en la que se produjo el deslizamiento. Y es que la red comarcal de Los Cancajos no tiene capacidad para soportar tanto tráfico.