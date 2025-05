El día que la Danza de los Enanos compitió con Coldplay

Se vendieron con la misma voracidad con la que se agotan las entradas para un concierto de Coldplay: 35.000 localidades ‘on line’ en menos de media hora y otras 5.803 en taquilla y en el espacio virtual hasta media tarde. El no hay billetes para los dos espectáculos de la Danza de los Enanos ya es una realidad.

Nieves Nubia hizo cola desde el domingo y cuando tuvo en su poder las ocho localidades para ver el espectáculo de la Danza de los Enanos de las Fiestas Lustrales de La Palma 2025 no pudo evitar dar un grito de alegría. Ella es una de las afortunadas que ya disponen de una de las 40.803 entradas que se vendieron ayer, hasta 35.000 en los primeros 30 minutos que estuvo activa la taquilla on line, para ver en directo un ceremonial que este año ha programado dos funciones, el 10 y 19 de julio. Quedan por despachar menos de cinco mil tickets, pero todo parece indicar que en las próximas horas se va a colgar el cartel de «aforo completo».

Ésta no es la primera vez que Nieves Nubia Fiel Gómez, una extrabajadora de Iberia con 44 años de servicios, ocupa el número uno de la fila que se montó en el exterior de la tienda de la Bajada ubicada en la Calle Real de la capital palmera. Se plantó allí el domingo al mediodía y pasó tres noches al raso. «Nos llovió todas las madrugadas», recuerda justo antes de desvelar otra clave de su estrategia. «La segunda de la cola era mi hija (Concepción), la tercera una de mis hermanas (Pilar) y la séptima otra (Juana)». Así fue cómo se garantizó 16 entradas –sólo se podían comprar ocho por persona– al precio de 480 euros para ver en primera fila la Danza de los Enanos del 10 de julio. Las de Pilar y Juana eran de otros lotes.

La fila de Nieves Nubia

De las 45.000 localidades que se pusieron a la venta ayer sólo el 10% se podía adquirir cara a cara, el resto se distribuyeron de manera telemática. El precio para los pases del primer día se fijó en 30 y 20 euros, mientras que para la segunda función se estableció en 25 y 15 euros. «En estos casos hay que tomar muchas precauciones contra la picaresca», apunta Nieves sobre el sistema que se usó para evitar conflictos. «Me encargué de elaborar una lista y cada hora y media se revisaba para que todo estuviera en orden». Eso pasó a partir de las tres de la mañana de ayer, que fue cuando empezó a engordar la hilera.

Nieves Nubia, la primera de adquirir ocho localidades, pasó tres noches al raso para asegurar su presencia en la primera función

El control que estableció Nieves Nubia se convirtió en una herramienta muy útil en el instante en el que alguno de los presentes solicitaba ausentarse por una causa mayor (ir al servicio, asearse o desayunar). «Todo salió bien; pasamos un buen rato». Ella y media docena de personas durmieron durante tres noches en una silla, pero asegura sentirse recompensada con el premio final. «Esto es una cuestión familiar y si quieres ver bien el espectáculo hay que realizar un esfuerzo».

De las ganas por volver a vivir este acontecimiento –las Fiestas Lustrales fueron canceladas durante la crisis sanitaria– argumenta que «el sentimiento no está sólo en la Isla, sino en el resto del Archipiélago». De hecho, su hija Concepción, compañera de vigilia en esta experiencia, reside en Tenerife. «La venta on line es una oportunidad para los palmeros que no residen en la Isla», concluye.

La aplicación digital por la que optó el Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen de las Nieves de La Palma para vender las localidades tiene las mismas características que las que se usan para distribuir los pases de los conciertos de Sting, Madonna o U2. «Todo se desarrolló con normalidad», apunta Candy Carreira, gerente de la organización, sobre un canal de distribución que funcionó sin incidencias. «Sabíamos que podía ocurrir algo parecido, pero no a este nivel», valora sobre la rapidez con la que se desprendieron de 35.000 localidades. «Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, no nos dio tiempo a analizar lo que estaba pasando porque el ritmo fue frenético». Del papel que queda por colocar no tiene dudas de que «va a volar en cuanto se reactiven los canales de ventas». Y es que en la Isla Bonita la locura por la Danza de los Enanos no es nueva; siempre es una apuesta segura.