Salen a la venta las entradas de Trueno y UB40 de sus conciertos en La Palma

Tras la presentación este lunes de los primeros artistas y bandas confirmadas para la LXX edición de la Bajada de la Virgen de las Nieves, ya se pueden adquirir las entradas para dos de los actos musicales más destacados de las fiestas lustrales: los conciertos de Trueno -en el festival de Los40 Capital Pop- y UB40.

El primero en llegar a la Isla Bonita será Trueno. El rapero y freestyler argentino que triunfa en la industria de la música urbana actuará en el Recinto Central de la Bajada de la Virgen el sábado 21 de junio. Conocido por sus destacadas participaciones en batallas de gallos y en competencias como El Quinto Escalón o FMS Argentina, destaca también por su sonido fresco y la emociones y sentimientos que plasma en sus letras.

El artista nacido en Buenos Aires es el primero de los protagonistas confirmados para la segunda edición de Los40 Capital Pop, un evento que el pasado año logró un ‘sold out’ y que en esta ocasión espera repetir el mismo éxito al contar con reconocidos artistas nacionales e internacionales que se irán revelando en las próximas semanas. Las entradas pueden ya conseguirse a través del enlace www.tomaticket.es/es-es/entradas-los-40-capital-pop-en-la-palma.

Posteriormente, el 24 de julio, en el Recinto Central de la Bajada se oirá una de las canciones más coreadas de la historia: Red Red Wine. UB40, exponentes del pop y el reggae, aterrizarán en la capital palmera con sus temas más recordados como el que fuera su primer hit, “Red Red Wine” (original de Neil Diamond), "Kingston Town" o "Can't Help Falling In Love" y "I Got You Babe".

La banda que surgió en 1978 destacó como grupo multirracial y se hizo notorio por su compromiso social y político en sus primeros años de actividad. 70 millones de copias vendidas en todo el mundo, 50 éxitos en las listas británicas y varias nominaciones al Grammy al mejor álbum; avalan la trayectoria de UB40 que en La Palma promete conectar con distintas generaciones,consolidándose como una banda transversal en el tiempo. Las entradas ya pueden conseguirse a través del enlace www.tomaticket.es/es-es/entradas-ub40-en-la-palma.

Son dos de los actos confirmados para la Bajada de la Virgen de Las Nieves que, en su regreso, diez años después, contará con una programación cultural y de ocio que promete ser de primer nivel y con una gran variedad de propuestas y estilos que serán del agrado de la población.