El 'Canarias Burger Fest' se estrena en La Palma

La primera edición de ‘Canarias Burger Fest’ llega a Santa Cruz de La Palma los días 13 y 14 de septiembre, una cita gastromusical con entrada gratuita donde las mejores hamburguesas del archipiélago serán las protagonistas durante dos jornadas en el recinto portuario de la capital palmera.

La concejalía de Comercio y Desarrollo Local de Santa Cruz de la Palma ha presentado este martes este evento donde la gastronomía, las cervezas artesanas y la música se fusionan en una propuesta única y divertida cuyo formato se ha llevado a cabo en otros puntos del Archipiélago con un gran éxito de acogida, señala la edil responsable y alcaldes accidental, Omaira Pérez.

“Contaremos con once foodtrucks procedentes de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, cuatro carpas destinadas a establecimientos especializados en hamburguesas con oferta también para el público que se decanta por propuestas veganas y sin gluten; puestos para las personas más golosas, amantes de los cócteles y también de cervezas artesanas”, explica Pérez.

Se llevará a cabo en el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma, un enclave céntrico de fácil acceso y próximo a la bolsa de aparcamientos de la entrada sur de la ciudad.

La primera edición de Canarias Burger Fest se celebrará durante dos jornadas, el viernes 13 de septiembre de 18:00 horas hasta la medianoche y el sábado 14, desde las 14:00 horas hasta las 02:00 horas de la madrugada del domingo 15 de septiembre.

Cartel del Burger Fest Canarias en Santa Cruz de La Palma. / El Día

Éxito en Canarias

El organizador de este evento con marca canaria, Bernardo Barrera, detalla que se trata de un formato que tiene gran acogida en el Archipiélago, “donde la combinación de una variada propuesta gastronómica con música a lo largo de su celebración resulta atractiva para todo tipo de público y edades”, tal y como se ha comprobado en experiencias anteriores en islas como Tenerife y Gran Canaria.

Así, en cuanto a las entidades y establecimientos hosteleros participarán siete establecimientos de Tenerife, cuatro de Gran Canaria y seis de La Palma, como son All or nothing; Mostazza, Estarico, Chula, Frida, Malavida, Malditas Smashburgers, Canaria Foodtruck, Holy Smash Burgers, Samanfoodtruck, Buen rollito, Travel, Beers, El Baifo Street Food, Sie7islas Burger, además de Va de donuts, Gara, Agüita, Isla Verde, Armada, Ranilla y Tierra de Perros, entre otras cervezas artesanales.

Por su parte, la ambientación musical correrá a cargo de diferentes djs como Juana la Cubana, MCR Selector, Beat Creator, DJ Santee, Revil Beat, Tana Sandoval, Sista Vibes y JR Rodríguez.