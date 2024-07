El festival La Palma es un Punto se consolida como referente cultural

El Cabildo de La Palma organiza la decimoquinta edición del Festival La Palma es un Punto (LPSP24), un evento que se ha convertido en un pilar fundamental de la oferta cultural y de ocio en la Isla de La Palma desde su inicio en 2006. El festival, que se celebra anualmente, tiene como objetivo diversificar y promover actividades culturales durante el verano, atrayendo tanto a residentes como a turistas.

El consejero de Cultura, Pablo Díaz Cobiella, destacó la importancia del festival para la Isla ya que «no solo ofrece una plataforma para artistas de renombre, sino que también contribuye significativamente a la dinamización cultural de municipios no capitalinos. Proporciona escenarios relevantes y accesibles que fomentan la participación activa del tejido social y económico, beneficiando tanto a residentes como a turistas».

La programación de conciertos principales incluye las actuaciones de 500 Noches, el sábado 10 de agosto en Plaza Francisca Gazmira, de El Paso; Vocal Sampling, el viernes 16 de agosto en la Plaza de Las Madres, Breña Baja.;Brothers in Band estará el sábado 24 de agosto en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, mientras que El Vega - Tributo a Fito actuará el sábado 14 de septiembre en la Plaza de Los Álamos de Breña Alta. El festival también incluye los segmentos No solo off y Creemos en La Palma, destinados a apoyar a artistas emergentes tanto locales como foráneos.

El éxito de LPSP24 ha sido posible gracias al apoyo continuo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos.