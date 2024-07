Acuerdo para la promoción exterior y atracción de inversiones a La Palma

El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, y la consejera delegada de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Palma-Sodepal, Miriam Perestelo Rodríguez, firmaron esta semana un acuerdo para la promoción exterior principalmente de sectores como el agroalimentario y el textil, y también para fomentar la atracción de inversiones a la Isla.

En el Área de Promoción Exterior, las acciones se centran en el apoyo a las empresas locales, por ejemplo con el programa Canarias Aporta Islas No Capitalinas y también principalmente se centrarán en el caso del sector agroalimentario en la promoción de productos y servicios de La Palma asistiendo a ferias, seminarios, foros, encuentros especializados o misiones comerciales inversas y directas. También se apoyará con campañas de marketing y comunicación on line y off line, así como material comunicacional o promocional orientado a mercados exteriores.

En el caso de la moda, se ha reforzado la colaboración entre Proexca y el Cabildo de La Palma a través de su sello Isla Bonita Moda. Esta colaboración se ha estrechado este año con la firma del Plan Sectorial y el lanzamiento de la marca Canarias Islas de Moda, que aglutina también a Lanzarote Moda, Gran Canaria Moda Cálida y Tenerife Moda.

Entre las primeras acciones, destaca la aportación de Proexca al evento de moda más importante de la Isla, La Palma Fashion Week, que tendrá lugar entre el 15 y el 16 de noviembre. Además, nueve de las firmas de moda palmera participarán en la Semana de la Moda en Madrid junto a Canarias Islas de Moda y también en el evento del 17 de octubre Canarias Slow Fashion, la jornada de moda sostenible de Canarias Islas de Moda.