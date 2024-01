Queremos seguir la senda en la que venimos trabajando desde hace años de posicionar a Breña Alta como un municipio referente y con mucho potencial para continuar creciendo a nivel social y económico, con una diversificación de los diferentes sectores y prestador de servicios. Trabajamos en torno a seguir generando oportunidades para las personas que deciden vivir y emprender en la Villa. Para ello, no dejamos de hacer un análisis de fortalezas y oportunidades. Y luego debe entenderse desde el resto de Administraciones Públicas.

¿Breña Alta puede convertirse en un municipio cabeza de comarca?

Breña Alta tiene el liderazgo de un municipio con crecimiento que forma parte del motor de la isla de La Palma, un municipio dinámico. En ese sentido, nadie puede prescindir de Breña Alta si quiere hacer un proyecto insular. No se puede prescindir de ninguno de los municipios de la isla de La Palma, pero desde luego, sin Breña Alta es imposible avanzar en cualquier materia relevante para La Palma. Muchos de los servicios públicos esenciales para la Isla se asientan aquí, y además cuenta con suelos estratégicos para el desarrollo, diría yo, de las Islas Verdes.

Usted fue de los alcaldes más votados en Canarias, ¿es más fácil gobernar así?

El respaldo obtenido es la respuesta a la labor desarrollada en los últimos años por el equipo de gobierno. Nuestro pueblo ha sido consciente de ese esfuerzo y nos ha apoyado. Como dije en la jornada posterior a las elecciones de mayo. No lo entiendo como un premio sino como el traslado de una gran responsabilidad, que han depositado en nosotros, y esto te invita a trabajar como más ahínco, levantándote cada mañana con el propósito de no fallar a mis conciudadanos.

Breña Alta fue de los primeros en apoyar a los ganaderos, ¿por qué?

En primer lugar, porque somos un municipio con tradición ganadera. En los últimos años teniendo en cuenta los costes de mantenimiento del ganado y el precio final que percibe el ganadero, hace que criar ganado se convierta prácticamente en una cuestión romántica. Por ello, si realmente creemos en la potenciación del sector primario, y productos de calidad diferenciados y de Kilómetro 0, tenemos que acompañarlos mientras lo pasan mal, y luego creando oportunidades de futuro que devuelvan la ilusión a esta y futuras generaciones, como haremos próximamente con el Mercado de la Villa, dónde queremos tener hilo directo entre el consumidor y el ganadero, con producto final.

¿Apuesta por la insularización de los Centros Sociales?

Desde luego que sí. Hacemos un trabajo encomiable desde el Ayuntamiento en esta materia, pero teniendo en cuenta el trabajo que se realiza en los centros sociosanitarios, desde el Ayuntamiento de Breña Alta se apuesta por la insularización de los servicios. Es una cuestión de responsabilidad para con nuestros dependientes. Los centros de la Isla se han magnificado en la atención a dependientes, tanto en mayores como en discapacidad. La falta de personal, las dificultades en la contratación, unido a los grandes problemas técnicos y de personal en la gestión, requieren de una gestión insularizada de los centros. Existen ya en las Islas capitalinas órganos de gestión Insular, como los IASS.

¿El Plan General sigue siendo un reto?

El Plan General es un documento vivo, que necesita adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo a las nuevas necesidades. El trabajo próximo irá tendente a la adaptación de la Ley del Suelo. Impulsando, con las administraciones competentes, al mismo tiempo proyectos de carácter estratégico que atiendan a las necesidades actuales. También es importante, atender a las necesidades habitacionales existentes en este momento, en el que las opciones de vivienda en compra-venta o alquiler se ha alejado de las posibilidades de muchísimas personas y familias.

Las cuentas municipales, ¿están saneadas?

En el año 2015 entramos con un municipio que aún no había vencido la deuda pública. Tuvimos la capacidad de sanear el municipio, y adaptarnos a los recursos. Mientras buscábamos colaboraciones financieras en otras administraciones, en inversiones y en dinamización del municipio. Tuvimos que sortear varias situaciones de emergencia, como la pandemia y el volcán. Hemos puesto hincapié en los servicios públicos. En resolverle aquel problema, que no es ni pequeño ni grande, sino el problema del vecino. Y ahora presentamos unas cuentas auditadas cumpliendo de manera solvente los parámetros, con capacidad para situaciones de contención y si el techo de gasto lo permite, para poder seguir destinando dinero a inversión. Esto no quiere decir, que mientras caminamos hacia un municipio más próspero y más atractivo, nos alejemos del criterio de la prudencia, que aplicaban nuestros abuelos con la lata del gofio.