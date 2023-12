El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, anunció este jueves el comienzo del proceso de regreso de los vecinos de hasta 139 viviendas en la zona verde de Puerto Naos, en la costa de Los Llanos de Aridane, un proceso que cuenta con la aprobación en el Plan Insular de Emergencias de La Palma (Peinpal).

En un acto en el que Rodríguez estuvo acompañado por el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas; el vicepresidente insular, Juan Ramón Felipe; la consejera de Emergencias, Susa Armas, y los responsables técnicos, Francisco Prieto y Rafael Garcia, se refirió a que se trata de «una buena noticia que llevamos esperando durante muchos meses»

El presidente recalcó que se trata de un trabajo que comenzó el grupo de gobierno anterior y que da sus primeros pasos en forma de apertura parcial de una zona de Puerto Naos, conocida como zona verde, que recoge las calles de Maresía, Atardecer y Lajones de forma total. Mientras que Gabriel Lorenzo Calero, Francisco Rodríguez Bethencourt y Costa Gris serán abiertas de forma parcial.

Serán en total 139 las viviendas accesibles, que deben cumplir tres requisitos mínimos, estipulándose en el protocolo que deberán contar con mediciones continuas de los sensores incluidos en el proyecto Alerta CO2; tener instalada en sus dispositivos móviles la aplicación del Cabildo de La Palma para recibir la información pertinente, y firmar la autorización de monitorización y seguimiento de la red de sensores, así como permitir el uso de los datos para fines científicos de la propia emergencia.

Este proceso se iniciará a partir del lunes, 18 de diciembre, previa información del grupo de emergencias relativo, lo que permite abrir la posibilidad a estos vecinos que, si lo desean y cumplen con los requisitos, podrán regresar inmediatamente.

Además, este proceso supone un cambio en la política de accesos y los códigos QR, ya que las personas dispondrán ahora de un permiso por seis meses, el doble de tiempo, avanzando de esa manera en el proceso de desescalada en función de la seguridad de la zona.

El presidente también aclaró que estos accesos solo son actualmente para viviendas, no permitiéndose acceso a zonas bajas, garajes y ascensores. Tampoco se permitirá accesos a zonas no contempladas en este perímetro. En este sentido, Rodríguez explicó que en esta primera fase no se incluye la reapertura de los establecimientos comerciales, pero ya se trabaja en el protocolo que permitirá las mediciones de gases establecidas por protocolos que garanticen la seguridad de los trabajadores.

De la misma manera, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, se procederá al restablecimiento de los servicios de recogida de basura y otros servicios elementales que ya se mantenían en los barrios colindantes de El Remo y el Charco Verde.

Sergio Rodríguez puso en valor el «trabajo distinto que estamos haciendo para dar respuesta a la situación», y recordó que «en el caso de La Bombilla es diferente». Allí se siguen implementando medidores con un orden norte a sur, ya que los datos ofrecidos dan resultados muy distintos a los de la zona ya abierta en Puerto Naos. La previsión es que, completando los 1.400 medidores instalados en estos espacios, se pueda seguir avanzando en el futuro.

Además, recalcó en varias ocasiones que se trabaja con «la seguridad por delante para permitir actuar de la misma manera en otros puntos», ya que este «no es un trabajo terminado». Entra en otra fase que requiere trabajo añadido de vigilancia, seguimiento y control por los servicios de emergencia, con personal actuando en la zona.