Casi 1.300 agricultores tendrán que devolver ayudas por 3,5 millones

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó en Pleno parlamentario que un total de 1.296 agricultores de La Palma tendrán que devolver 3,52 millones de euros en ayudas a la pérdida de renta por la erupción volcánica como consecuencia de la gestión del anterior equipo de gobierno de dicho departamento.

Durante su intervención, Quintero señaló que el interés del Ejecutivo anterior por abonar con rapidez los mencionados fondos, cuyo objetivo era compensar a los agricultores afectados por la erupción volcánica de La Palma por la falta de ingresos al no poder comercializar su cosecha (bien porque sus fincas se encontraban debajo de la lava o por haber replantado y aún no contar con producción para la venta) provocó que sus responsables determinaran que el personal técnico se basara, para los cálculos de las cuantías a abonar, en estimaciones de pérdidas, no en datos definitivos de la campaña cerrada.

Quintero recalcó que «así, para la campaña 2021/22, se abonaron a los productores cuantías que excedían los importes de las bases de la ayuda y la compensación de renta exacta, lo que se traduce en que, en cumplimiento de la legalidad vigente, se ha tenido que iniciar un expediente de reintegro por lesividad en el que se va a reclamar a estos más de 1.000 beneficiarios la devolución de parte de la ayuda recibida».

Recalcó que la cifra «supera los 3,5 millones de euros, con las consecuencias que esto tiene para las personas afectadas, que tienen que devolver a la Administración ese dinero», destacó el titular del área.

Esta cuantía se distribuye de la siguiente forma: 24 beneficiarios que deben reintegrar más de 20.000 euros, 29 que devolverán entre 10.000 euros y 20.000 euros, 107 entre 5.000 euros y 10.000 euros, 542 entre 1.000 euros y 5.000 euros, 532 beneficiarios con cuantías que oscilan entre los 100 euros y 1.000 euros a devolver, y 60 productores con reintegros de menos de 100 euros.

En respuesta a la pregunta planteada por el diputado José Javier Pérez Llamas sobre el abono de dichas ayudas correspondientes a la campaña 2022/23, Quintero aseguró que en cuanto el Gobierno de España transfiera los fondos al Ejecutivo canario, se procederá a la tramitación de esta ayuda y a su abono.

Por último, indicó que, «no obstante, el Gobierno central aún no ha efectuado la transferencia de la financiación para esta línea de apoyo que, sin embargo, fue anunciada por el propio Comisionado para La Palma en agosto de este año y desconocemos el estado de dicha transferencia porque el Comisionado ha cortado cualquier comunicación con los miembros del Ejecutivo regional», agregó.