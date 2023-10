De entre las cenizas

Después de unos años de quebrantos pandémicos y penalidades volcánicas para la isla de La Palma, parece que por fin los palmeros pueden volver a mirar al futuro con ilusión y esperanza. Nos reconforta enormemente.

Cuando el fenómeno del turismo comenzó a popularizarse entre las clases aristocráticas y burguesas, especialmente inglesas a mediados el XVIII, el concepto que se tenía de esta nueva actividad, del viajar, no era especialmente lúdico. Más bien era una experiencia completa de aprendizaje y formación del gusto y del criterio estético. La actividad, casi un rito de paso juvenil a finales del XVIII, solía consistir en un periplo desde la brumosa Inglaterra hacia el encuentro de la cultura clásica en Florencia y Roma, se dio en llamar popularmente como el Grand Tour. La fascinación por la belleza y por la "alta cultura", que llegó a atormentar a Stendhal, se convirtió en una actividad que hoy vuelve a ser una tendencia cada vez mayor entre los viajeros del mundo globalizado. Van quedando desfasados los destinos sin mayores atractivos que el sol, la playa, las pulseritas y las piscinas masificadas. Y es aquí donde La Palma emerge con un extraordinario potencial.

Además de los innegables y evidentes atractivos con que la naturaleza ha bendecido la isla bonita, ofrece La Palma un particular atractivo que es el resultado directo de la huella del hombre y su interacción con el medio, es decir, de la Historia.

En efecto, en las postrimerías de la Edad Media europea y los inicios de lo que popularmente conocemos como el Renacimiento, la isla de La Palma se verá inserta de lleno en los canales comerciales que el ya incipiente capitalismo desarrollaba en el continente europeo y ahora en la expansión por el Atlántico. A La Palma llegarán los factores y representantes de las empresas financieras y comerciales más importantes del momento, como los Welser, en busca, en primera instancia, de un producto muy demandado en aquellos siglos para soportar los penosos inviernos europeos, el azúcar de caña. Es en este momento cuando conocidos linajes palmeros como los Van de Walle, Gronenberg, Monteverde o Vandale, entre otros, procedentes de Flandes y otras partes del antiguo Ducado de Borgoña, se instalan en la isla para desarrollar la lucrativa y costosa industria azucarera.

Se construyen costosos ingenios como el de Argual, que transforman y modelan el paisaje palmero, y con toda esta actividad llega a la isla un modelo civilizatorio distinto, con su arte, con su gusto y con su singular refinamiento. En las haciendas de las grandes familias de comerciantes conectadas a los puertos del norte europeo, en especial Brujas y Amberes, se acumulan bienes suntuarios, que, vistos con la perspectiva del tiempo, cobran un valor incalculable para la isla. A La Palma llegan como pago del azúcar refinado y en menor medida de cierto comercio de vinos, obras de arte de los mejores maestros flamencos del momento y de la más extraordinaria factura.

En las haciendas, iglesias y ermitas de La Palma se conservan piezas de una belleza extraordinaria, firmadas por los mejores pintores y escultores de los gremios o guildas de artistas de Brujas, Amberes o Bruselas. Pintores como Pieter Pourbus o Ambrosius Francken y grupos escultóricos de las más prestigiosas maestrías brabanzonas o antuerpinas constituyen un patrimonio sin parangón en ningún otro lugar del mundo.

Pero volvamos ahora a los viajeros británicos del Grand Tour y a su influencia en las variaciones del gusto de los europeos desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La fascinación que el Renacimiento italiano suscitó en estos viajeros y en las élites europeas durante el siglo XIX ha opacado en buena medida el enorme valor del otro Renacimiento que se produjo en Flandes desde el siglo XIV hasta la sublimación y corolario final en Rubens y Rembrandt, ya en pleno siglo XVII con unos criterios estéticos y espirituales completamente transformados.

Es cierto que, si bien este Renacimiento nordeuropeo no es tan conocido para el gran público, como el de los grandes maestros sieneses, florentinos o romanos, no es menos cierto que su interés y valor para el desarrollo de las artes plásticas y la evolución de la alta cultura europea no es en absoluto inferior al facturado en Italia.

Explicar y promocionar este enorme tesoro artístico y las singularidades etnológicas y culturales que de él se derivan, en el sentido más amplio de lo cultural, es una tarea que debe concernir a todas las instituciones comprometidas con la cultura de nuestro Archipiélago. El viajero del siglo XXI, como el del Grand Tour, demanda nuevas y genuinas experiencias y La Palma tiene todo un mundo singular por descubrir y por ofrecer.

Para ello desde la recién constituida Fundación Canaria de Arte Flamenco nos hemos propuesto con modestia, pero con infinito entusiasmo, concienciar a la sociedad canaria de la necesidad de proteger y difundir este legado que explica además parte de la historia colectiva del pueblo canario. Después de varios años de pandemias, escenarios distópicos y cenizas de volcán, La Palma tiene motivos para mirar al futuro con esperanzas renovadas.

Nuestra presentación en la sociedad palmera tendrá lugar en el antiguo convento de Santo Domingo el sábado 21 de octubre a las 19:00 horas, con una disertación del restaurador del Museo del Prado, José de la Fuente.

Este será nuestro granito de arena. Allí les esperamos.