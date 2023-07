El Congreso avala prorrogar hasta final de año las medidas de apoyo a la Isla

El decreto de ayudas anticrisis que convalidó ayer, miércoles, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados incluye también la prórroga otros seis meses más de las medidas de apoyo a la isla de La Palma tras la erupción del volcán.

En concreto, se prorrogan otros seis meses el régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

También se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas.

Este decreto, que también incluía otras medidas, se ha aprobado en la Diputación Permanente del Congreso sin ningún voto en contra y con la abstención de Vox y Ciudadanos.

La portavoz de Coalición Canaria en la Diputación Permanente, María Fernández, ha votado a favor de estas medidas, aunque también ha reprochado al Gobierno estar «enfrascado en su juego de tronos» y no centrarse en que «siete de cada diez familias» no llegan a final de mes. De este modo, alabó que el paquete incluya medidas específicas para la reconstrucción de La Palma por la erupción del volcán, pero ha recordado que todavía no se han transferido a la isla 100 millones de euros comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, el diputado de Vox, José María Figaredo, ha lamentado que estas ayudas a La Palma «podrían haberse materializado ya de forma real», según manifestó.