Cruz Roja continúa dando atención emocional a 300 afectados del volcán Tajogaite

Las personas afectadas por el volcán Tajogaite siguen sufriendo también las consecuencias psicosociales de la emergencia, prestando Cruz Roja servicio de atención a más de 300 de estos afectados.

En lo que va de año, 172 personas han participado en los servicios y actividades que Cruz Roja pone a disposición de la población de la isla de La Palma para abordar la salud emocional. Se trata del servicio ‘Cruz Roja Te Escucha La Palma’, un recurso que se puso en marcha en 2021 alcanzando a unas 80 personas y cerró el 2022 con 205 personas atendidas mediante más de 1.500 atenciones de orientación, asistencia y acompañamiento psicológico.

En total, 318 personas han podido beneficiarse de este recurso desde su puesta en marcha hasta la actualidad. Además, este servicio también ha trabajado con la con población afectada de otros proyectos de Cruz Roja y con los niños y niñas del proyecto Sonrisas Libres.

Alrededor del 80% de las atenciones realizada este año con personas adultas han sido a la población femenina, en general mayor de 50 años, donde la ansiedad, las relaciones familiares y el duelo son los aspectos más trabajados. En cuanto a la población infantil, la distribución es similar en cuanto a género, trabajando aspectos como la autoestima, relaciones sociales y el miedo.

‘Cruz Roja Te Escucha La Palma’ se constituyó tras el inicio de la erupción volcánica de 2021 como un servicio de promoción de hábitos saludables relacionados con la salud emocional. Está coordinado por personal titulado en psicología y cuenta con voluntariado de diferentes perfiles que facilita la orientación y el acompañamiento psicosocial de personas que se vieron directa o indirectamente afectadas por las consecuencias del desastre.

El psicólogo coordinador del proyecto, Alfredo Rodríguez, destaca que la catástrofe «supuso un cambio total en la manera de vivir de muchas personas», surgiendo «las necesidades emocionales y psicológicas quedaron de golpe al descubierto después de la erupción». Ahora, cuando ha pasado año y medio desde que acabara la fase eruptiva, el bienestar emocional constituye un pilar fundamental para favorecer la recuperación, el desarrollo y la prosperidad de las personas que se vieron afectadas. Para ello, este proyecto de Cruz Roja ofrece atenciones psicológicas especializadas presenciales o virtuales, apoyo en el desahogo emocional, información, acompañamiento y psicoeducación.

Este servicio puesto en marcha por la ONG ha venido dando respuesta a niños y niñas; personas jóvenes, adultas y mayores; mujeres y hombres; tanto naturales de La Palma como foráneos. Y es que «no se puede hablar de un perfil único de quienes demandan nuestro apoyo», explica Nadine Marrero, psicóloga del servicio que acumula ya un año prestando atención en este recurso.

Sin embargo, apunta que «un patrón habitual entre las personas usuarias es que ya acarreaban una gestión inadecuada de emociones negativas por otras circunstancias vitales previas a la erupción», comentando también que «la emergencia volcánica fue el detonante».

El contacto telefónico era, al principio de la emergencia, la principal vía de entrada al servicio. «Era reactivo. Sentían que se encontraban mal y llamaban. Se les daba atención puntual o información clave y las propias personas optaban por que el acompañamiento se quedara en eso», recuerda Alfredo Rodríguez. Ahora el acompañamiento suele ser más sostenido, consta de varias actuaciones y tipos de actividades, y ha aumentado la demanda hecha presencialmente.

Acuden directamente a los puntos de actividad de Cruz Roja o vienen por recomendación de personas cercanas. También, fruto del modelo de atención integral de Cruz Roja, se trata de personas que acuden inicialmente a la organización con otro tipo de demanda, por ejemplo, por imposibilidad de cubrir una necesidad básica como la alimentación.

A través de la valoración integrada se detectan otras limitaciones o carencias y se invita a la persona a abordar su situación de manera más amplia, en este caso, incluyendo también la salud emocional. Así, se va trabajando holísticamente en su situación de riesgo o vulnerabilidad. No solo a través de una atención individualizada que aporte conocimiento y herramientas para la gestión de las emociones. También favoreciendo la participación en actividades grupales de ocio terapéutico; oportunidades que proporcionan un estímulo positivo y propician las emociones agradables.

Atención a menores

El refuerzo emocional y educativo de menores afectados por la erupción fue desde el principio un área de especial atención para Cruz Roja. En el análisis de contexto revisado a los seis meses desde que finalizara la emergencia se constató la necesidad de continuar incidiendo en aspectos como la gestión emocional, el éxito educativo y el buen clima familiar alrededor de niños, niñas y jóvenes.

Desde entonces, a los proyectos de promoción del éxito educativo y de ocio y tiempo libre se la han incorporado talleres psicoeducativos guiados por el personal de ‘Cruz Roja Te Escucha La Palma’. Con ellos se alcanza tanto a los menores como a quienes componen su unidad familiar, proporcionando habilidades psicosociales dentro de un ambiente de diversión y juego.

Si hay algo de lo que no dudan los profesionales de la psicología que están al frente de este proyecto es que este servicio está sirviendo para normalizar el acceso a la atención psicológica y la salud emocional como parte fundamental del bienestar. Por eso, reclaman que «es aceptable no encontrarse bien y está bien pedir ayuda», e insisten en que «la gente lo está aceptando cada vez más, se ve menos como un tabú y más como una fortaleza el reconocer que se están experimentando emociones no agradables y apostar por pedir ayuda especializada».

En su recién aprobada Estrategia 2023-2027, Cruz Roja ha adquirido el compromiso de mejorar el estilo de vida de las personas atendidas, mejorando el acceso a la información y a los medios, promoviendo hábitos saludables y evitando conductas de riesgo. Desde Cruz Roja se invita a toda la población a utilizar todos los recursos.