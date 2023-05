El Parlamento autoriza la recogida de 15.000 firmas para la Ley de Volcanes

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Ley de Volcanes ha recibido ya el visto bueno del Parlamento canario a la recogida de al menos 15.000 firmas, cantidad mínima exigida para que se someta a debate y aprobación en la Cámara legislativa.

Una autorización que llega cuando se cumplen 19 meses del inicio de la erupción volcánica del Tajogaite, la peor catástrofe de este tipo en el último siglo en Europa. El objetivo de esta ley es cubrir el vacío normativo con que se han encontrado los miles de damnificados por esta desgracia natural para poder recibir las ayudas que necesitan y rehacer su vida y su economía, ya que la legislación vigente no está pensada para un fenómeno tan destructivo «y para el que la población afectada no contó con información preventiva suficiente para tomar medidas que redujeran sus pérdidas materiales y su sufrimiento psicológico», resaltan los afectados. El grupo de personas que promueve esta ley deja claro que no va a renunciar a que, durante su tramitación parlamentaria, se plasmen en el texto final medidas que garanticen el derecho de los afectados a recuperar el valor del patrimonio perdido, a bonificaciones fiscales, a condonaciones de hipotecas y préstamos y a que, caso de expropiaciones, se establezca el justiprecio con el valor que tenían las propiedades antes de la erupción.

La Comisión Promotora pone de relieve también que es preciso que la opinión pública, dentro y fuera de La Palma, sepa que la catástrofe no ha terminado, «por lo que en absoluto puede transmitirse la sensación de que la reconstrucción ya es un hecho», destacan.