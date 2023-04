Afectados del volcán piden a los seguros compensaciones «más justas»

Los damnificados del volcán reivindican al Estado medidas «más justas» para muchas familias que no pudieron asegurar sus bienes a tiempo o mejorar su seguro. Esta petición la realizaron en un encuentro mantenido con el director del Consorcio de Seguros, Alejandro Izusquiza, y la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos, Amparo López.

De esta manera, los afectados reivindicaron en el encuentro que se adopten cuanto antes medidas definitivas a favor de las personas damnificadas que aún tienen que pagar hipotecas y créditos sobre bienes ya destruidos, o que no pudieron recibir indemnización o mejorar la porque la carencia de siete días de sus nuevas o actualizadas pólizas.

También piden que se revise la situación de quienes dicen que las aseguradoras les denegaron estos trámites al inicio del proceso eruptivo, y en los casos de infravaloración de tasaciones por parte de esta entidad consorcial pública.

Al encuentro en el que se plasmaron esas reivindicaciones asistieron representantes de esta Plataforma y de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, las asociaciones de vecinos de Las Manchas y La Laguna y la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados, entre otros.

Los afectados también afirman que «son muchos aún los asuntos pendientes a los que no se dio respuesta aún en esta reunión», pese a los 15 meses ya transcurridos desde el final de la erupción, reclamando que «hay decisiones que no pueden demorarse mucho tiempo más».

Por ello, indican que entre los temas «sangrantes» que se abordaron está el hecho de que las personas damnificadas con hipotecas y préstamos sobre bienes o inversiones que quedaron sepultadas por la lava, se van a ver con serias dificultades para poder rehacer sus viviendas o actividades económicas, si no se les condonan esas deudas anteriores, «pues la moratoria de pagos, que al parecer se ampliará a lo que resta de año, no resuelve el problema, sino que lo aplaza temporalmente», lamentan.

También se trató en el encuentro el considerado como «agravio» con quienes, «por no haber advertido la Administración pública con suficiente antelación del riesgo volcánico y no haber recibido ninguna recomendación sobre el aseguramiento de bienes, no pudieron suscribir una póliza a tiempo o mejorar la que tenían», dándose la circunstancia de que quienes finalmente suscribieron un seguro, tuvieron que esperar siete días de carencia para que estuviera vigente, tiempo en el que sus propiedades fueron arrasadas por las coladas de lava, con lo que se quedaron sin indemnización del Consorcio.

Igualmente, se mencionó en el encuentro la necesidad de que se compense por la pérdida de las fincas agrícolas que no pudieron ser aseguradas antes de que el volcán las destruyera, «porque ninguna compañía aseguradora se hacía cargo de esa cobertura».

Los afectados de esta situación advierten de que «no estamos ante un siniestro menor, sino ante la peor catástrofe volcánica de Europa en el último siglo, para cuyo grado de destrucción la legislación vigente no recoge garantías a los damnificados de disponer de los medios necesarios para recuperar un hogar y su medio de vida».

Por eso insisten en que, de no atenderse las peticiones de las asociaciones de damnificados, «el resultado inevitable será una nueva emigración de la Isla», que apuntan que ya se está produciendo, además de «la depresión económica y el empobrecimiento de sus habitantes golpeados por este desastre natural».

Sobre todas estas reivindicaciones, apuntan que «los altos cargos estatales presentes en la reunión se limitaron a tomar nota, sin dar respuesta», por lo que exigen que estos organismos públicos adopten pronto unas decisiones, «desde la premisa de que a problemas extraordinarios deben aplicarse soluciones extraordinarias, que deben ser satisfactorias para el porvenir de la población afectada y de la Isla».