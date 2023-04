La carretera entre El Paso y Fuencaliente, próximo reto en la recuperación de infraestructuras

La recuperación de la carretera LP-2, situada más al este y cercana al cono del Tajogaite, será el próximo reto para las intervenciones relacionadas con la vuelta a la normalidad de las infraestructuras afectadas por la erupción volcánica.

Tango el Gobierno regional, a través de la Consejería de Obras Públicas, como Coalición Canaria (CC) en La Palma se han pronunciado a favor de esta intervención.

La primera de ellas, la Consejería regional, ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se lleven a cabo sobre el tramo de cuatro kilómetros la LP-2 sepultado por las coladas volcánicas en 2021, análisis y estudios de temperatura del terreno similares a los que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ya realizó de manera previa a las obras de la Carretera de la Costa, que se están ejecutando actualmente en el municipio de Tazacorte.

De esta forma, informan desde el Gobierno regional, «se reitera el compromiso de la Consejería y del Gobierno en la restitución de la carretera LP-2 y la sitúa en el centro de las políticas públicas para recuperar la normalidad en la movilidad en la isla de La Palma». Así, también señalan que la carretera LP-2 está incluida en la red de interés regional y constituye el eje viario básico del sureste y suroeste insular.

El responsable del área, Sebastián Franquis, realiza esta solicitud al Ministerio con la finalidad de preparar la futura intervención que la Consejería planifica para restituir esos cuatro kilómetros de la LP-2 cuando las condiciones del terreno lo permitan.

Para tomar esta decisión ha sido importante la experiencia que ha adquirido el equipo de trabajo en el análisis y estudio de temperaturas en la colada volcánica y la transferencia de calor esperable desde el terreno a la plataforma de la carretera y a las capas superiores del firme, debido a las altas temperaturas que mantiene el material volcánico mediante catas y sondas térmicas.

Así, la petición que Franquis ha enviado al Ministerio recoge que la petición de solicitud de esos trabajos de investigación en el tramo afectado de la LP-2 para comprobar la viabilidad de su restitución.

El consejero canario recuerda que, en el momento de plantear las obras que ahora se están ejecutando, se optó por el trazado que se apoya en la Carretera de la Costa debido a la presencia de una potencia de colada menor y, por lo tanto, una menor temperatura de esta, desaconsejándose en aquel momento, por razones técnicas, los trazados más próximos al cono del volcán, como es el caso del corredor por donde discurría la LP-2.

«Ahora», plantea Sebastián Franquis, «aprovechando la experiencia y los conocimientos técnicos adquiridos en la ejecución de las actuales obras, única carretera en el mundo construida sobre lava reciente, ha llegado el momento de iniciar los trabajos de investigación para determinar la viabilidad de la reposición de la LP-2 por su antiguo corredor».

El consejero Franquis cree que los niveles de colaboración alcanzados en base al Protocolo general de actuación entre el Ministerio y la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, para coordinar las medidas de restablecimiento de infraestructuras en la red de carreteras de La Palma afectadas por la erupción del volcán, y teniendo en cuenta el Real Decreto 20/2021 de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas, es totalmente posible que los técnicos del Gobierno de España realicen estos estudios previos para preparar la restitución de la LP-2, tal y como se ha comprometido en varias ocasiones el propio consejero de Obras Públicas del Gobierno canario.

Frente común

Por su parte, desde CC hacen frente común y sus candidatos al Cabildo insular y al Ayuntamiento de El Paso, Sergio Rodríguez y Ángeles Fernández, cabezas de lista de CC al Cabildo y al Ayuntamiento de El Paso respectivamente, reclaman que el Gobierno de Canarias inicie de manera urgente la reapertura de la LP-2.

Por eso, Rodríguez, que actualmente es el alcalde de El Paso, señala que «como alcalde, llevo peleando en solitario desde hace un año para que la obra de reapertura de la LP-2 se considere de emergencia y se empiece a trabajar igual que se ha hecho en el tramo de Las Norias a La Laguna». Rodríguez, que dice «sentirse solo» en esa lucha, reclama que no ha contado con el apoyo del Cabildo insular, y denuncia que «si la principal institución de la Isla no presiona y no defiende que es una vía fundamental para la recuperación del Valle, es complicado que el Gobierno lo entienda».

Y es que «Las Manchas y Jedey agonizan», reclama Ángeles Fernández, ya que a pesar de «trabajar muy duro para restablecer todos los servicios» en estos dos barrios de El Paso que quedaron aislados al sur de las coladas, «sigue faltando lo más importante: una vía de comunicación directa con El Paso».

Insiste Fernández en que «sin esto, la vida se hace muy complicada para los vecinos, sobre todo para las personas mayores», teniendo que añadir a estas circunstancias «muchos negocios se resisten a reabrir y los pocos que han tomado esta decisión valiente no podrán sobrevivir si esta situación se prolonga durante años, tal y como tiene en mente el actual Gobierno de Canarias».

En este punto, el candidato de CC a la Presidencia del Cabildo recuerda que «mantener la LP-2 cerrada también afecta muy negativamente a la economía de Fuencaliente».

Para Sergio Rodríguez y Ángeles Fernández, la clave está en la unidad y la buena sintonía entre administraciones. Indican que es fundamental para que la recuperación de La Palma, en todas sus facetas, avance a buen ritmo. «De ahí la importancia de contar con un Cabildo que no tenga miedo de reclamar y de mojarse tomando decisiones valientes, un ayuntamiento que siga trabajando y batallando para recuperar todos los servicios e infraestructuras que teníamos antes del volcán y un Gobierno de Canarias sensible a los problemas de La Palma, que no nos dé la espalda y que entienda lo que aquí está pasando», insisten ambos candidatos.