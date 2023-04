"Hoy en La Palma estamos peor que cuando reventó el volcán"

Un año y medio después de la erupción del volcán, ¿cómo se sienten?

Pues con mucha incertidumbre. Los mayores decimos que no tenemos futuro porque no tenemos tiempo, se nos acaba, y luego hay otras personas más jóvenes que preguntan cuándo van a hacer su casa, qué va a pasar con las recalificaciones... Hay un montón de dudas porque no hay un proyecto, no hay un plan de reconstrucción, y de la incertidumbre llegamos a la desesperación y a la ansiedad. La ansiedad ha matado y mata a mucha gente poco a poco.

¿Quiere decir que han muerto personas por ansiedad?

Aquí han muerto mayores por tema de ansiedad y también hablamos de más jóvenes, que con un taponazo de este tipo han perdido su vida, sus cosas y tragas mucho... Y hay un problema de salud mental que tampoco se está atendiendo para nada.

¿Las ayudas llegan?

La solidaridad ha funcionado muy rápido y fue impresionante. Pero las ayudas no han llegado a los afectados. El 60% de los que estábamos en los municipios afectados no teníamos seguro, no porque no quisiéramos, sino porque tu pensión no te daba para más, para pagar seguros de accidente por si los mayores se caen o el seguro de robo porque entraban a robar con intimidación, pero esos seguros no contemplaban el riesgo volcánico. Y no hay manera de que entiendan que eso es un problema, con una pérdida de patrimonio total. Los jóvenes pueden ir aún a pedir un crédito para rehacer su vida pero a los mayores el banco no te lo da.

¿Y dónde están los 500 millones de euros que las administraciones han destinado?

Doscientos y pico millones son los pagos que ha hecho el consorcio de seguros, que no es un dinero del consorcio, sino de los que teníamos distintos seguros que van a un fondo común, y eso le ha llegado a un 20% de todos los afectados y fuimos 7.000. Después, los planes de empleo, 69 millones y 40 millones, para limpiar las carreteras de ceniza y desenterrar algunas casas. Han hecho carreteras sin haber avisado a los vecinos diciéndoles: por aquí paso y por aquí rompo, y han pagado la maquinaria y a las empresas pero no han pagado al que le quitaron la tierra. Un puerto en La Bombilla que se llevó la marea, la desaladora con tres millones de euros para intentar recuperar algún invernadero... Es decir, llegar a los afectados en esas cuentas que tenemos muy claras no han llegado las ayudas.

Pero las administraciones dicen que la gestión es ágil.

Engañan a la gente. En la Península piensan que nos han mandado un montón de dinero y no es así, y le habla a uno que lo sabe perfectamente, y somos muchos [Juan González (Morín) perdió su casa y su finca de 3.000 metros cuadrados a los tres días de la erupción del volcán en Los Llanos de Aridane y ahora reside en la vivienda de su hija]. En fin, hoy estamos peor que cuando reventó el volcán. El postvolcán ha sido como en Los Miserables, de Víctor Hugo, recogiendo sin dignidad las migajas que nos tiran. Eso es lo que ha llegado, migajas nada más.

¿Cómo está la situación actual de los afectados?

Hoy hay más de doscientas personas que no han recibido todavía los 60.000 euros que da el Estado por la pérdida de la vivienda, porque no tienen un papel, porque no tienen el otro, le piden por aquí, por allá... Hay casi 200 personas aún viviendo en hoteles. Hay hasta 18 personas viviendo en una misma casa familiar. Los contenedores como vivienda, que puso el Gobierno de Canarias, dan vergüenza, es horrible porque no tienen ventilación y son espacios de 44 metros cuadrados, donde poco menos la gente tiene que entrar gateando por encima de la cama... En fin, un desastre de gestión. No se ha valorado el valor de lo perdido a 18 de septiembre de 2021 [el 19 fue la erupción]. Si empiezan a calcular estamos hablando de unos 1.200 millones de euros para la reconstrucción. El Estado da 100 millones en cuatro años, que son 400. Se le está pidiendo al Gobierno de Canarias otros 100 millones al año y después al Cabildo. Recursos que se pondrían en un fondo común, con una dirección consorciada, es decir, que se cree un consorcio para empezar a trabajar con rapidez y que se agilicen los procedimientos.

Precisamente, la Plataforma de Afectados acaba de presentar una iniciativa legislativa en el Parlamento para gestar una Ley de Volcanes, que sería la primera en España y daría cobertura a todo el país. ¿Qué esperan de esta norma?

La iniciativa de la Ley de volcanes contempla esa entidad administrativa, un consorcio donde estén representados el Estado, el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y afectados, para evitar que cada administración se ponga la capa de Superman por si vuelve a pasar una situación así, que no le saquen rédito político, que es lo que está pasando aquí, politiqueo y propaganda. Todo el mundo quiere hacerse el héroe, se entorpecen, se pisan, se dividen e intentan dividir a los afectados, y es sacar rédito político de una desgracia, que nunca se debe hacer. Quieren enganchar a la gente para escapar en estos días de las elecciones, pero la realidad es que no hay un plan común, una planificación para centralizar e ir priorizando la actuaciones. Mire, del cementerio de Los Llanos, el más grande de los tres municipios donde tenemos a padres y abuelos enterrados, no han dicho ni una palabra de si van a hacer uno nuevo , si lo van a hacer en el mismo lugar, si va a haber un monumento común... En la ley se plantea, por ejemplo, que se recoja la memoria histórica y el relato de quiénes han sido afectados o un plan de salud mental.

¿Cree que la Ley de Volcanes ayudará con celeridad, en concreto, a La Palma?

En general, creemos que podremos recuperar nuestro patrimonio y si recuperamos eso también recuperaremos la industria, las viviendas vacacionales, las fincas, etcétera. La ley asegura que si esto vuelve a pasar aquí o en otras islas, porque somos islas volcánicas, estaremos protegidos y no hará falta estar parcheando como ahora. Planteamos crear ese consorcio con una planificación y que funcione como si fuera una gran empresa con un presidente y gente con dedicación para trabajar para la reconstrucción lo antes posible. Además, también ponemos que se hagan seguros a todas las viviendas con diferentes casuísticas.

Pero eso será después de las elecciones de mayo. ¿Cuánto tardará esa reconstrucción?

Si la ley la tenemos a finales de año, con los presupuestos que se tienen ya del Gobierno de España y se ponen a trabajar con voluntad, hablamos de entre cinco a ocho años.

¿Se ha recuperado la Isla económicamente?

No se ha recuperado la Isla y están empezando a notarse los primeros efectos del volcán. Hemos perdido casi cinco mil camas turísticas, viviendas vacacionales y ya no se puede ir a La Bombilla. Hemos perdido el plátano, los barcos se van vacíos y aquí la cesta de la compra nos sale el doble que en Tenerife y eso hace que la gente se vaya. En el municipio de Los Llanos se han ido unas 1.800 personas a otros municipios o islas y tenemos el riesgo de perder las ayudas de Europa en agricultura, porque, si no hay producción, el Posei no se puede aguantar mucho tiempo.

¿Quién tiene la culpa de esto?

Nadie tiene la culpa del volcán, pero alguien tiene la responsabilidad, y las instituciones no se han coordinado en la gestión. Además no cuentan con nosotros. Dicen que es para los afectados pero, como decimos aquí, sin los afectados.