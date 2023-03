El campo de Puntagorda rechaza los telescopios en los viñedos

El proyecto de construcción de una instalación científica en las medianías del municipio de Puntagorda, que supondría la colocación de 22 telescopios para la observación astronómica en una zona protegida de viñedos, ha recibido de nuevo el rechazo de los colectivos agrícolas.

Una vez más es la asociación Biocultural La Foresta la que ha alzado la voz para interponer una serie recursos contra los procesos administrativos de información pública, un paso previo de cara a hacer realidad el proyecto.

En concreto, lamentan que desde el Ayuntamiento de Puntagorda se incumpla –afirman– la normativa al aprobar este proyecto, que salió a información pública el pasado mes de julio. Entonces, según la asociación, «tras comprobar una serie de irregularidades» en el documento en lo relacionado con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenación, protección territorial, transparencia y participación ciudadana, presentaron la primera alegación.

En aquel momento, la respuesta del Ayuntamiento fue que la instalación es de uso científico y que está amparada, por un lado, por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y, por otro por el Plan Insular de Ordenación de La Palma (Piolp), entre otros argumentos. Posteriormente, el pasado febrero salió de nuevo a información pública la aprobación definitiva del proyecto. Una vez más, Biocultural La Foresta presentó alegaciones por «incongruencias en el tratamiento de la legislación vigente».

«Incongruencias», ahondaron, «para justificar el uso científico exclusivo del proyecto». En este caso, también aluden a que la observación y control astronómico se incluye como uso científico relacionado exclusivamente con la investigación, y que al ser un uso ambiental no puede implicar transformaciones significativas en el entorno ni requerir obras de construcción. Recuerdan en la asociación que la Ley de Suelo y Espacios Protegidos de Canarias obliga a que este uso sea compatible siempre y cuando esté vinculado con la actividad propia de las instituciones científicas públicas y de las universidades, aunque recalcan que no existe este vínculo, «por lo que no tiene sentido que en primer lugar se autorice el proyecto y después se busque el amparo legal del mismo».

También justifican la obra en suelo rústico de protección agraria amparándose de nuevo en la pretendida actividad científica con la Disposición Adicional Decimoctava de la misma Ley de Suelo, del régimen de los observatorios astrofísicos de Canarias, «volviendo a incumplir la normativa al no existir vinculación alguna con el Instituto Astrofísico de Canarias», señala la asociación. Biocultural La Foresta insta a la Administración local a que cumpla con la legislación vigente «y continúe promoviendo proyectos urbanísticos que respeten el territorio».