Un «problema de gestión» retrasa el pago de 30.000 euros a los afectados del volcán Tajogaite

Los afectados por la pérdida de su primera vivienda bajo las coladas del volcán Tajogaite tendrán que seguir esperando para recibir los 30.000 euros prometidos por el presidente regional, Ángel Víctor Torres, y que se había comprometido a entregar antes de que finalizara el mes de febrero. El motivo, «un problema de gestión», afirmó el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.

El vicepresidente señaló que sobre ese pago «hay que preguntarle a quien compromete las cosas y pone fecha», refiriéndose a que «ni yo he comprometido eso, ni he puesto fecha», pero añadiendo que «lo que sí digo es que no hay problema económico para resolver este asunto», aunque reconoció que le consta «un problema de gestión».

Lo cierto es que Torres anunció el 12 de marzo de 2021 que los afectados por la erupción volcánica que perdieron su casa habitual recibirían 30.000 euros de la Comunidad Autónoma.

Ha pasado ya casi un año y esta subvención no se ha hecho aún efectiva mientras que a principios de año Torres aplazaba esa entrega a antes de que finalizara el mes de febrero en curso, achacando el retraso a trámites administrativos.

Pero lo cierto es que ahora, el vicepresidente y consejero de Hacienda deja entrever en sus palabras que esa promesa de su socio de gobierno no se verá cumplida en el nuevo plazo que estableció.

Esta demora ha provocado la desesperación de muchos damnificados que esperan por esta aportación oficial para planificar a corto plazo cómo financiar sus necesidades para rehacer su vida.

Rodríguez recalcó que aunque ese pago no se haya realizado, «tanto los ayuntamientos de esta Isla, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y de España han estado al pie del cañón», apuntando a que en el caso del archipiélago, «desde el minuto uno, Ángel Víctor Torres con cuatro departamento, los más vinculados, han respondido a cada requerimiento».

Problema de gestión

Por eso, quiso dejar claro que el problema para el pago de esos 30.000 euros a los afectados del Tajogaite «no es de recurso económico y los retrasos son un problema de gestión que no es sencilla».

Justificó esta situación ante la «descapitalización de las estructuras administrativas» que generan que «ahora tengamos dificultades para estar a la altura de las circunstancias», dijo, pero recalcó que «estoy convencido que el presidente responderá a los compromisos adquiridos».

Aseguró que las cuantías para esos afectados están en las arcas públicas, insistiendo en que «nosotros tenemos 10.000 millones de dinero al servicio del pueblo», apostillando que «bajando impuestos y reduciendo la deuda», para recalcar que ese dinero está «para la Sanidad, para la Educación, para ayudar a ayuntamientos y cabildos al desempeño de sus estratégicas funciones».

Por ello, Román Rodríguez hizo hincapié en que «el problema de los 30.000 euros, que yo sepa, no es un problema económico, sino un problema de gestión, porque las estructuras del Gobierno están tensionada y tienen muchas tareas, alguna de respuesta operativa a lo que aquí ha ocurrido».

Román Rodríguez realizó estas declaraciones durante su visita al Centro Ocupacional Taburiente Especial, donde guiado por los usuarios de la instalación ha conocido las labores de atención integral de personas con discapacidad y ha realzado la función del centro como «una de las claves para una sociedad justa, equilibrada y donde nadie se quede atrás».

También recordó que, en el último año, desde su departamento se han abonado ayudas a distintos colectivos sociales palmeros por importe de 400.000 euros, que dijo permiten paliar la situación compleja y de difícil gestión para asuntos diversos como es la atención integral a las personas.