Jorge González propone una «nueva transformación» para Breña Alta

Es uno de los políticos palmeros que pueden considerarse de larga trayectoria. En su camino de más de 20 años en distintas administraciones, Jorge González ha ocupado puestos de diferente responsabilidad, casi siempre desde el gobierno, y ahora se enfrenta al reto de retornar a su municipio natal, Breña Alta, para ser su alcalde proponiendo ejecutar una «nueva transformación» para su municipio.

La tarea no es fácil. Enfrente, una mayoría absoluta holgada de Coalición Canaria y la sombra de su mentor en política, Blas Bravo, alcalde durante más de una década y que tras su retirada de la vida pública en el municipio ha dejado un cierto vacío de socialismo y unos resultados nada positivos por parte de las propuestas realizadas en las dos últimas citas electorales.

Pero González acepta el «reiniciar» su trayectoria política para «a través del diálogo con la ciudadanía, volver a poner el pueblo en la vanguardia». Porque, aunque esta trayectoria la haya desarrollado en el Cabildo insular y en el Parlamento de Canarias, hace hincapié en que «nunca me he ido, siempre he estado ahí».

Conocimiento y experiencia

Ahora, con el regreso a Breña Alta, señala que pone sobre la mesa sus conocimientos y experiencia, así como la propuesta de un equipo, «el mejor posible», para no solo dinamizar Breña Alta, «sino transformarla».

Su apuesta es que «ya lo hicimos una vez», comenta, indicando que con su partido en el gobierno municipal se ejecutaron más de 186 viviendas y se modernizaron las infraestructuras municipales para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Por eso, incide en que «toca esa nueva transformación para el municipio y de mejor confort y de oportunidades para este pueblo».

Para ello apunta como fundamental la búsqueda de inversión para hacer posibles proyectos que atraigan actividad sostenible, «que creen empleo», señala. Eso lo posibilitará que «tenemos suelo calificado para poder hacerlo estratégicamente», con los solares del antiguo aeropuerto de Buenavista y la zona industrial para desarrollar, además de estar estratégicamente situados junto al puerto, aeropuerto y «con una capacidad de expansión bastante buena».

Y es que «aunque cada municipio se ha desarrollado como ha podido», destaca que las oportunidades que tiene Breña Alta «son diferentes a liderar una comarca que necesita de ese impulso económico y que dé oportunidades», apostando por desarrollos económicos de crecimiento económico para el municipio «que permitan que se le dé oportunidades a todos aquellos chavales que quieren el primer empleo».

En lo personal, Jorge González apuesta por ofrecer su «conocimiento, experiencia, aprendizaje de los aciertos y de los errores» y, sobre todo, «una ilusión y unas ganas importantísimas para creer que este proyecto es el mejor para los vecinos».

El también secretario general del PSOE en el municipio y diputado confiesa que ha dado este paso «porque a Breña Alta se lo debo todo», e insistió en que «el sello socialista convirtió a Breña Alta en un ejemplo insular y regional de cómo se gestionan aspectos tan importantes como los servicios sociales, las infraestructuras municipales, el comercio o el turismo, trabajando siempre para crecer, para convertir tu pueblo en referente de calidad de vida».