El 59% de las familias afectadas no han recibido pagos de seguros

El 59% de las familias cuya vivienda se ha visto afectada por la erupción volcánica no han recibido indemnizaciones de aseguradoras, según los datos de un informe publicado por la empresa pública autonómica Gesplan y el Gobierno de Canarias sobre el perfil sociodemográfico de 2.054 familias con las que ha contactado la Administración pública en el proceso participativo para planificar el nuevo territorio, bien con talleres o con consultas individuales, durante 2022.

Los datos han sido revelados por el portal elvalledearidane.com y en ellos se apunta que el informe no recoge, por tanto, el total de personas afectadas por la erupción volcánica de La Palma, aunque no se explica por qué si el Gobierno canario recabó información de todos los damnificados a través del Registro Único de Afectados no se ha establecido algún tipo de estadística completa.

En este estudio se trata de 1.217 familias las que no han recibido compensación por seguros, mientras que 761, correspondiente al 37%, sí lo han hecho.

Por el grado de afectación de la vivienda, en 735 quedaron totalmente destruidas, lo que supone el 35,8%; 881 parcialmente afectadas, correspondiendo al 42,9%, mientras que evacuadas son 380. El número total de personas integrantes de las unidades familiares o de convivencia analizadas es 4.583. El 84% están compuestas por entre una y tres personas, siendo mayoritarias las integradas por una o dos personas, que representan el 64% de las familias afectadas.

En cuanto a la edad de los afectados, el 60% son mayores de 41 años, destacando los mayores de 65 años, que representan el 20% del total. Los menores de 18 años suponen el 11% del total.

Analizando la nacionalidad, se observa que existe un 15% de personas titulares de nacionalidad extranjera, frente a un 85% de nacionalidad española.

Por municipio de origen, las personas titulares que han formado parte del proceso participativo del marco territorial proceden del municipio de Los Llanos de Aridane en más del 63% de los casos, el 9,4% de El Paso y 9,6% de Tazacorte, pero no hay datos de más del 15%. El porcentaje de unidades familiares en las que existen personas con dependencia es el 1%. El total de personas dependientes es de 22. El grado II de dependencia es el mayoritario con el 59% de los afectados con necesidades especiales.

En el análisis de la discapacidad, se observa que en el 3% de las familias o unidades de convivencia hay personas con discapacidad, con un total de 76, encontrándose mayoritariamente, más de la mitad, en el intervalo de discapacidad del 33% al 64%. En el 2% de las familias analizadas hay personas con problemas de salud mental, siendo un total de 33 afectados.

Más del 20% de los afectados por la erupción tienen una edad superior a los 65 años

Por lo que respecta al nivel de ingresos, llama la atención que no hay datos de casi el 70%. Si se toma solo esta baja muestra de menos del 30% de las familias totales que han aportado información, se observa que en el 85% de los casos, los ingresos familiares se encuentran entre los 850 euros y los 1950 euros. Sólo el 4% gana más de esa cantidad. Todos estos datos proceden, principalmente, de las fichas sociales realizadas por el equipo de Trabajo Social del Gobierno de Canarias y de la información aportada por las personas y familias afectadas.

También hay que tener en cuenta que los autores del informe advierten de que «esta información fue recogida durante un amplio periodo de tiempo, iniciándose durante la emergencia volcánica, momento en el que las personas habían sufrido un acontecimiento traumático reciente, por lo que hay cuestiones de que se podrían obtener a día de hoy, con resultados diferentes».

Además se ha contado para este informe con los datos disponibles del Registro Único, que proporcionan información sobre los daños y pérdidas y perjuicios económicos, de las personas físicas y jurídicas afectadas por el volcán.