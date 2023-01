Antona «reinicia» su trayectoria política en Santa Cruz de La Palma

Era un secreto a voces en las adoquinadas calles de Santa Cruz de La Palma. Los movimientos en redes sociales y el acercamiento de Asier Antona a su ciudad hacían prever que el político palmero de origen vaso «reiniciaría» su trayectoria política concurriendo a las próximas elecciones locales desde la Isla. Y ya es oficial. Lo hará como candidato del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma.

Quien ha sido prácticamente de todo en la política canaria, estando incluso a una llamada de teléfono de ser presidente de Canarias, vuelve a sus orígenes, a donde inició su andadura como concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Personal y Régimen Interno cuando apenas tenía 22 años. Desde ahí inició una fulgurante carrera política, no siempre apoyada por sus correligionarios populares palmeros.

Junto al presidente del PP de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y el secretario del PP de Canarias, Poli Suárez, se escenificó esta candidatura con la que los populares pretenden recuperar la Alcaldía que en distintas etapas y gracias a sendos pactos con CC o PSOE ha ostentado en los últimos años Juan José Cabrera Guelmes, quien da un paso a un lado para dejar espacio a Antona.

El ya candidato del PP a Santa Cruz de La Palma agradeció la confianza y apoyo, para lo que se esforzará «para no defraudar». Expuso que las razones para tomar la decisión de ser candidato son «personales y políticas». La segunda dijo que tiene que ver con que «siempre le he dicho a mi partido que sí», ocupando diferentes responsabilidades a lo largo de su carrera. Ahora dijo que es «un simple militante», a quien su partido le ha dado «infinidad de oportunidades políticas». La personal indicó que tenía que ver con que «está enamorado de Santa Cruz de La Palma» y que «todo cuanto soy y he aprendido quiero ponerlo a disposición de mi ciudad».

Por eso, reivindicó que quiere ser alcalde y «devolverle a la ciudad lo que me ha dado, para sentirnos orgullosos de la capital de la Isla, y que se convierta en referente cultural, económico, juvenil y social».

Dando protagonismo activo a los barrios, «que jugarán un papel protagonista», dijo, además de sentirse «orgullosos» del pasado de la ciudad, reclamando afrontar retos que den «futuro» a sus habitantes.

También mencionó algunos de los principales problemas de Santa Cruz de La Palma, como es la falta de aparcamientos, y anunció una campaña en positivo, recalcando que nadie puede esperar de él «reproches ni acusaciones». Al respecto insistió en que «nadie espere de mi que entre en el barro, porque ya tengo una trayectoria muy para eso».

Negó que se trata de un paso atrás en su trayectoria política, ya que ser alcalde es «el mayor honor de cualquier ciudadano», destacando que se trata de su «gran ilusión política».

En el acto, Hernández Zapata destacó que se trataba de un día importante para el PP en La Palma, poniendo en valor que Antona, «conocido por todos» devolverá la ilusión a Santa Cruz de La Palma. Además, se refirió a que es respetado por todos los partidos políticos, con lo que es «lo mejor», para la capital palmera.

Por su parte, Poli Suárez agradeció a Antona por aceptar una candidatura, insistiendo en que se trata de un político «enamorado» de su ciudad. Además, se refirió a que es «el mejor embajador que puede tener la isla de La Palma», siendo el «candidato» que recuperará el orgullo de ser de esta ciudad.

CC repite

También Coalición Canaria en la capital palmera ha hecho público el candidato al mismo proceso electoral. En este caso repetirá con Tony Acosta como cabeza de lista a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma. Fue la Asamblea Local la que por unanimidad tomó esta decisión.

Desde CC señalan que Acosta «aporta la experiencia» de quien lleva tres mandatos como concejal en el Ayuntamiento capitalino y ha ejercido como gestor en su etapa como primer teniente de alcalde y concejal de Obras e Infraestructuras y Servicios Públicos, de junio de

El reto de CC es lograr que Santa Cruz de La Palma «se convierta en una verdadera capital en cuanto a servicios y equipamientos y que lidere la recuperación económica y social de la Isla», señalan. Para ello, Tony Acosta indicó que está componiendo un equipo de mujeres y hombres con experiencia de gestión en distintos ámbitos.

El ya candidato a la Alcaldía hace hincapié en que «sabemos hacia dónde debe caminar este municipio y necesitamos gente comprometida que no venga al Ayuntamiento a ocupar un sillón y dejar pasar el tiempo», recalcando que «esta ciudad y esta Isla necesitan gestores que quieran trabajar».