«Dejar la política hubiera sido egoísta, seguir es responsable»

Alcalde, ¿dónde dije digo, digo Diego?

Donde dije digo, digo Diegón.

¿Y eso por qué?

Porque realmente, si bien en un momento determinado quería dar un paso a un lado y de verdad era una decisión meditada y reflexionada, en este momento por las circunstancias, debido a que he visto otro escenario totalmente diferente, me ha podido la responsabilidad y el tener que rectificar. El hecho de hacerlo denota que tengo una fuerza importante para ello. En aquel entonces me reuní con mi familia y con el grupo en Breña Alta, ya que habían sido semanas de muchísima tensión, porque de alguna forma significaba el apartarme de un proyecto en que llevo durante algunos años. Ahora entiendo que irme hubiera sido una medida egoísta. No es que quedarme sea generosa, es responsable.

En aquel momento alegó temas profesionales y personales, ¿No son los mismos de ahora?

Sí, son los mismos. Yo realmente tenía un enfoque de dedicarme a mi profesión, de seguir creciendo profesionalmente y entendía también que quizá el hecho de dar un paso a un lado me hacía coger perspectiva dentro de la Administración. Las circunstancias y el momento me han hecho entender que tengo que coger perspectiva y mirar la institución desde otro punto de vista para seguirla haciendo crecer. Y también que yo soy el que tengo el deber en este momento, por el cariño que me han manifestado muchísimas personas, por el toque de atención que me han dado y también, por qué no decirlo, por la figura más importante de mi vida, en el sentido de los valores, en el sentido del acompañamiento, precisamente en mi responsabilidad, que es mi padre, que de alguna forma me ha indicado que no es el momento de dar un paso a un lado.

¿Su padre fue el más crítico con la decisión de marcharse?

Sí. Y de hecho le había manifestado muchísimas personas del municipio que él iba a intentar hacer lo posible para convencerme de que en este momento estaba en un error y que el municipio necesitaba diera un paso al frente. Otra cosa es que el municipio ya me responda de una manera determinada. Es más, me lo dijo así: tú, preséntate, inténtalo de nuevo y ya verás como el municipio te responde.

Llama la atención que con un gobierno holgadísimo decida dar ese paso a un lado.

Yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias, una tormenta perfecta que se dio para que realmente yo tomara esa decisión. Y ya le digo, es una decisión que yo venía madurando y reflexionando a lo largo del tiempo. Se dieron una serie de circunstancias a nivel profesional y a nivel personal. Y también da un poco de vértigo saber que vas a cumplir 40 años y que realmente a lo que te quieres dedicar, para lo que has estudiado, qué y para lo que quieres crecer profesionalmente, está en este momento apartado a un lado. Pero es verdad que un ayuntamiento te da una experiencia importante y tengo que responderle al municipio de la misma forma que ellos lo han hecho.

¿Creía en esa decisión?

La decisión la tomé creyendo firmemente en ella. Las circunstancias han cambiado significativamente también en mi vida personal y han hecho que lo vea de otra manera totalmente diferente.

¿Qué le dice el pueblo?

Me ha manifestado que no era el momento de tomar esa decisión y no solo dentro del municipio. De alguna forma me han dicho que creen que era una decisión equivocada. Usted solo tiene que ver cuál ha sido la respuesta de la gente a nivel público. Consideran que esta si es una decisión acertada, diciendo sin decirlo tácitamente que aquello fue una decisión equivocada. Yo entiendo que el municipio me respetó esa decisión a nivel personal, pero nunca lo entendió. Muchas personas entendieron a nivel personal que era una buena decisión, pero no lo entendieron a nivel público.

¿Se siente en deuda con el municipio?

Si con 27 años que no tenía la experiencia el pueblo me dio un apoyo bastante importante, ahora, justamente cuando has ganado una experiencia, cuando el pueblo te tiene muchísimo cariño, cuando el pueblo espera mucho de ti para llevar las riendas del municipio, ¿es cuando te apartas a un lado? ¿eso es lo responsable? ¿eso es lo generoso?

En pocos meses sabrá cual fue la decisión acertada

Cualquiera de las dos decisiones estará bien. Será lo que la gente quiere que sea. Yo lo único que estoy haciendo es rectificando y de alguna forma respondiendo a un entendimiento, a una sensación, a un sentimiento que ahora mismo tengo, con responsabilidad y con mucha fuerza para seguir llevando las riendas del municipio. No quiere decir esto que vaya a ganar, ni que vaya a ser el alcalde del municipio. Si no lo soy, será porque el pueblo no quiere que lo sea, y si el pueblo no quiere que lo sea, estará conectada con mi decisión anterior.

¿Cómo lo ha tomado el partido?

He recibido el cariño de mi gente en el comité local de Breña Alta, y además muchísima alegría por el hecho de querer volver a presentarme. Ellos creían en un proyecto conmigo de cabeza de lista y así me lo han manifestado. El resto del partido a nivel insular también me han dicho que es una buena noticia para el partido y a nivel nacional también me han dicho que es una gran noticia y que de alguna forma parte de ese proyecto que tiene la Coalición Canaria para la Isla.

Breña Alta son muchos votos

Ahora mismo Breña Alta es de los municipios que más le aporta al partido en la isla de La Palma. Es un criterio objetivo, número de votos y el liderazgo en un municipio con crecimiento que forma parte del motor de la isla de La Palma, un municipio dinámico. En ese sentido, claro está, ninguna opción política puede prescindir de Breña Alta si quiere hacer un proyecto insular. No se puede prescindir de ninguno de los municipios de la isla de La Palma, pero desde luego, sin Breña Alta es imposible.

¿Hay posibilidades de que repita en otra lista?

Yo ya me he puesto a disposición del partido y he dicho que, de alguna forma, primero, Breña Alta es importante, y luego que si lo que si me necesitan en otra lista y donde más pueda aportar, evidentemente como una valoración que tendré que hacer yo también, pues voy a estar a disposición.