¿Cuánto lleva participando como diseñador?

Llevo participando desde el 2011 como diseñador en el Carnaval de Los Llanos y en 2020 me estrenó en Santa Cruz de Tenerife.

¿Por qué quiso ser diseñador de trajes de Carnaval?

Desde los cinco años siempre tuve claro que era algo que quería hacer, siempre supe lo que quería... Dibujaba y soñaba con ello.

¿Cuál era el sueño de su vida cuando entró en el Carnaval?

Conseguir que lo que pasaba en mi mente se hiciera realidad sobre el escenario y por qué no escuchar: «reina del carnaval, la señorita...» y que pronunciaran el nombre de mi candidata.

Hasta la fecha, ¿cuántos trajes de reinas ha presentado?

Buff... tendría que hacer memoria... algún año llegué a hacer 4 fantasías... No lo se, pero varias... Creo que 26...

¿Con quién y cómo se inició?

Me inicié «solo» con mi equipazo, apostando por mi... mi familia.

¿Cuál ha sido el hito más importante de cuantos ha cosechado?

Las tres reinas del Carnaval de Los Llanos de Aridane en 2019.

¿Cuándo conoció a Carolina Medina?

Realmente nunca la conocí; ella me conocía a mi por haber presentado a una de sus amigas en 2018. Ella me escribió en 2019 para participar conmigo. Yo jamás la busqué puesto que no la conocía.

¿Cómo fue su primer contacto con Carolina?

Fue bien. Vi a una chica con muchas dudas sobre todo en este mundillo y por eso muchas preguntas que siempre intenté responder.

¿Por qué eligió a Carolina Medina como candidata a reina?

Por una promesa que le hice en 2019 de que la presentaría en 2023 pero que intentaría adelantarlo si podía.

¿Le gustaba la candidata o lo hacía porque le garantizaba un patrocinador para tu traje?

No me garantizaba nada. Hablé con ella sin empresa sobre la mesa, solo una idea y mucha ilusión. Las empresas llegaron después.

¿Hizo un traje a la medida de Carolina o en algún momento pensó lucirlo usted?

Lo hice cien por cien para la candidata, con vestuario completo para la candidata. Nunca pensé en hacerlo para mi. El pechero o collar que yo llevaba fue hecho detrás del escenario desarmando parte de su vestuario y el tocado tuvo que ser forzado para que me quedara bien... Eso también fue detrás del escenario

¿Por qué decidió que Carolina no era la candidata que quería para desfilar con la fantasía?

Nunca decidí eso... Jamás le dije a la candidata que no la presentaba. Yo me enteré que no iba a participar tras llamar a su patrocinador.

¿El Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, patrocinador de su fantasía, le ha reclamado el dinero a esta fecha?

Se verá en su momento, pero que se sepa que yo no rompí ningún supuesto trato o contrato...

¿Es cierto que Carolina no tenía permitido visitar el taller o trabajar en su fantasía?

¡No!. Totalmente falso. Estuvo en varias ocasiones. Sin ir mas lejos, sus fotos con fondo dorado fueron hechas en el taller. Incluso mi sobrina estuvo con ella dentro de su fantasía ensayando su coreografía [coreografía hecha por mi y que por eso me sabía a la perfección en el momento de la gala... he bailado desde los once años en diferentes grupos y una coreografía de reina no es algo que me resulte muy complicado... la verdad].

¿Qué paso desde el ensayo general del domingo hasta el día de la gala para que decidieras que no desfilara con tu traje?

¡No! No es desde el día del ensayo; todo comienza mucho antes... Desde tener que cambiar la canción porque ella y su entorno más cercano creían que no era apropiada a su tacón, a la forma de la estructura o a las horas que ella creía que debía estar en el taller... He presentado a muchísimas candidatas, tanto en reina de la Patrona como a reina del Carnaval y por ningún roce o mal entendido jamás le he dicho a una candidata «no sales». No fue solo «lo que pasó en el ensayo», pero a pesar de todo eso jamás le dije: no sales.

¿Cómo fueron los hechos el día de la gala?

Esto es algo que me guardo... Hay cosas que me tocan hablarlas donde se tiene que hacer y más cuando se me acusa de cosas tan graves como lo que ella me ha acusado en varias ocasiones y en varios medios de comunicación.

Mucha casualidad que el traje te quedara perfecto, ¿no?

Esto es algo que me da mucha risa la verdad. Ese quedaba perfecto a mi o a cualquier persona que tenga más o menos el mismo cuerpo. Por ejemplo el tocado es una estructura que perteneció a otra persona y me cedió una comparsa. Luego fue utilizada por mi candidata del año 2020 y posteriormente para un concurso de tocados, del cual también tengo fotos con ese tocado y posteriormente para las fotos oficiales de las cuatro candidatas. Es decir, ha pasado por muchas cabezas. Otra cosa: la cinturilla, me quedaba grande... ¡pero si en ese momento estaba hecho un palo de lo flaco que estaba! (se ríe). Solo hay que ver el vídeo y fijarse bien... Incluso al caminar se ve como el traje me tropieza con los pies todo el rato... tan tonto no seré de hacerme una estructura que haga eso ¿no?. En fin, quien hable de que la fantasía fue hecha a mi medida entiende muy poco de este tipo de fantasías.

¿Se planteó en algún momento no participar en la gala?

Si, lo pensé. Pero me parecía injusto dejar detrás del escenario las horas de trabajo de un equipo entero solo porque una candidata decide no salir solo porque no se hicieron las cosas a su manera... Me parecía injusto y egoísta.

¿Por qué decide desfilar usted?

Se vio la posibilidad de buscar a otra candidata, se buscó alguna pero yo ya estaba viendo la que estaban armando y me parecía injusto poner a cualquier chica a los pies de los caballos; nunca sería capaz de hacer algo así. Por eso finalmente me fui a un bazar a comprar elásticos, desarmé su vestuario sentado en el suelo detrás del escenario, improvisando uno para mí y me metí en aquel infierno.

¿No suponía para iba a ser afrenta para usted salir a desfilar entre las chicas? Están permitidos los hombres en Los Llanos, pero verle en el escenario era evidenciar que Carolina no salía y había pasado algo...

Y si no salía nadie también se iba a ver que la candidata no salía y que había pasado algo. Ya se había encargado ella por redes sociales de decir que había pasado algo. Es más, estando ella muy mal en Santa Cruz de la Palma, todo el mundo la vio en Los Llanos de Aridane hablando con el jurado para que no dejaran que saliera la fantasía. Es decir, no puede ir a desfilar, o así me lo hacen llegar, pero luego está en el mismo lugar del evento para impedir que salga la fantasía... Personalmente nunca entendí esa parte.

¿Ha hablado con Carolina después de la gala de Los Llanos?

No, y gracias, aunque ella sí suele ver mis historias personales de Instagram... No entiendo.

¿Volverá a participar en una gala del Carnaval?

De momento todo esto me ha hecho alejarme de ese mundillo. He llegado a odiar lo que he amado durante tantos años de mi vida... No está siendo nada fácil ni para mi y mucho menos para mi familia, quienes han tenido que ver la cara de su hijo en medios nacionales con acusaciones tan fuertes...

¿Le ha llegado alguna demanda de parte de Carolina?

¡No! Y siempre la esperé porque entiendo que algo tan grave como que ella me acusa debe primero denunciarse ante la Justicia y no en redes sociales y televisión. No me ha llegado a pesar de haberla esperado durante todo este tiempo.

¿Va a judicializar el caso?

No voy a dejar las cosas así porque no soy lo que ha dicho, porque no he hecho lo que ha dicho y porque he sufrido mucho con todo esto...